Взрыв красок и эмоций: в Тамбове вновь пройдет ярчайший праздник лета Комментариев: 0



Организаторы обещают массу веселья: живое общение, энергичная музыка, и, конечно, знаменитые залпы цветной пудры, от которых невозможно остаться в стороне. «Это праздник, который раскрашивает не только одежду, но и настроение», — говорят постоянные участники фестиваля.



Мероприятие проводится в Тамбове с 2015 года, когда оно начиналось под названием ColorFest. С тех пор формат расширился, а количество гостей неуклонно растёт. В этот день Олимпийский парк традиционно наполняется молодежью, родителями с детьми и всеми, кто хочет встретить лето по-настоящему ярко и незабываемо.



Организаторы заверяют: используемые краски абсолютно безопасны, гипоаллергенны, легко смываются водой и не оставляют следов на одежде. Так что можно смело надевать светлое и не бояться испачкаться — наоборот, это часть удовольствия.



Фото: Анна Елисеева ТОП 68 Тамбов вновь окрасится в сотни оттенков — 12 июня, в День России, в Олимпийском парке состоится долгожданный фестиваль «Краски России». Начало яркого праздника намечено на 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет (0+).Организаторы обещают массу веселья: живое общение, энергичная музыка, и, конечно, знаменитые залпы цветной пудры, от которых невозможно остаться в стороне. «Это праздник, который раскрашивает не только одежду, но и настроение», — говорят постоянные участники фестиваля.Мероприятие проводится в Тамбове с 2015 года, когда оно начиналось под названием ColorFest. С тех пор формат расширился, а количество гостей неуклонно растёт. В этот день Олимпийский парк традиционно наполняется молодежью, родителями с детьми и всеми, кто хочет встретить лето по-настоящему ярко и незабываемо.Организаторы заверяют: используемые краски абсолютно безопасны, гипоаллергенны, легко смываются водой и не оставляют следов на одежде. Так что можно смело надевать светлое и не бояться испачкаться — наоборот, это часть удовольствия.Фото: Анна Елисеева ТОП 68



