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ГК «Еврострой» займётся комплексной застройкой участка на улице Магистральной в Тамбове

Сегодня, 10:37
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ГК «Еврострой» займётся комплексной застройкой участка на улице Магистральной в ТамбовеГруппа компаний «Еврострой» получила право на реализацию проекта комплексного освоения земельного участка по адресу: улица Магистральная, 100, в городе Тамбове. Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Кузнецова в интервью изданию «Площадь».

По словам Кузнецовой, «Еврострой» планирует строительство жилого комплекса «Строганов» с общей площадью жилья более 21,5 тыс. квадратных метров. Это уже второй проект группы в Тамбове: ранее её дочерняя структура — ООО СЗ «Тепличный» — получила участок площадью 3,24 га для реализации другого проекта.

«Мы внимательно следим за развитием строительного рынка в Тамбове. Город показывает устойчивый спрос на новое жильё, во многом благодаря расширенной семейной ипотеке, которая охватывает семьи с двумя и более детьми. Когда на сайте ДОМ.РФ появилось извещение о проведении аукциона, мы не колебались — подали единственную заявку и стали победителями», — рассказала Кузнецова. Срок реализации КРТ (комплексного развития территории) составит семь лет.

Согласно проекту, на территории появятся многоквартирные дома совокупной жилой площадью до 18,2 тыс. кв. м. Также предусмотрено обустройство общественного пространства, включая озеленение, зоны отдыха и строительство наземного паркинга на 210 машиномест. Конкретная этажность зданий будет определена на стадии проектирования.

Особенностью участка является его текущий правовой статус: земля находится в федеральной собственности и имеет разрешение на строительство объектов ГИБДД. Это означает, что часть будущих построек будет носить административно-государственный характер.

Комплексное освоение территории будет реализовываться через дочерние и аффилированные компании ГК «Еврострой». ООО СЗ «Тепличный», участвующее в проекте, входит в состав ООО «Трайт Групп» под руководством Николая и Галины Гусевых. Все они структурно связаны с ГК «Еврострой», которую сегодня возглавляет Светлана Кузнецова. Ранее, до 2020 года, холдингом управлял Михаил Гусев — основатель компании и депутат Воронежской областной Думы.
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