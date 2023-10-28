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Никто не вышел на торги по развитию ул. Астраханская в Тамбове
Сегодня, 09:52
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Администрация Тамбова не смогла найти компанию для осуществления комплексной застройки территории (КРТ) на ул. Астраханская. Это следует из информации, представленной в процессе аукциона.
Аукцион был объявлен несостоявшимся, поскольку не было желающих участвовать в нем. Начальная стоимость торгов составляла 1,2 миллиона рублей.
Документы показывают, что власти намеревались провести застройку на территории, ограниченной улицей Астраханская, домами 197, 199, 201, 203, 209 и 211а. Этот квартал расположен на выезде из Тамбова в направлении Строителя и находится недалеко от Бокинского рыбхоза.
Запланированное строительство предполагало включение объектов капитального строительства. Общая площадь земельного участка, предназначенного для КРТ, составляет 22,2 тысячи квадратных метров. Предельный срок для реализации решения о КРТ был установлен до 31 декабря 2033 года.
Примерный объем строительных работ для КРТ составлял 90,6 тысяч кубических метров. Ожидалось, что в новых зданиях смогут разместиться 560 человек. Планировалось провести строительство в четыре этапа.
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