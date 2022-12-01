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Московская организация продаст тамбовский механосборочный цех на аукционе
Сегодня, 07:48
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В Тамбове выставили на открытый аукцион механосборочный цех на Советской, 194, находящийся напротив «Ашана». Площадь объекта – 24,2 тысячи квадратных метров, земельного участка – 28,1 тысячи квадратных метров.
Стартовая цена за лот – 201,3 миллиона рублей. Торги организует нынешний владелец цеха – московское ООО «Рескорт недвижимость». Эта организация сейчас находится в процессе банкротства. Активы – в залоге у ООО КБ «Росавтобанк».
Часть цеха – 508 квадратных метров земли и 97,5 квадратных метров самого объекта – в аренде с 2016 до 2041 года. Заявки на торги принимаются до 12 декабря, а сам аукцион пройдёт 14 декабря.
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