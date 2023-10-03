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На Полынковском кладбище создадут воинский участок
В Тамбове, на территории Полынковского кладбища, расположится новый воинский участок, общей площадью приблизительно 10 тысяч квадратных метров. Это решение было принято главой администрации города, Максимом Косенковым. Этот участок предназначен для захоронения граждан, ушедших из жизни или погибших, которые, согласно действующему законодательству, подпадают под категорию лиц, подлежащих захоронению на территории воинских захоронений на общественных кладбищах.
Воинский участок расположен недалеко от дороги – там, где улица Бастионная делает поворот. Для разработки проектного эскиза данного воинского участка было поручено Управлению архитектуры администрации города Тамбова. При разработке проекта будет учтено особое внимание к традициям, связанным с процессом погребения. Работы по благоустройству участка будут организованы Комитетом по благоустройству и охране окружающей среды.
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