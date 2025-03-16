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В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ
Вчера, 08:51
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В Тамбове стартовал аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ) с начальной стоимостью 15,6 млн рублей. Приём заявок завершится 12 мая, а сами торги состоятся 16 мая.
Объект застройки площадью 3,24 гектара расположен по адресу Магистральная, 100, рядом с трассой Р-22 (улица Киквидзе). Ближайшая остановка общественного транспорта — «Татарский вал», расположенная в 450 метрах от участка.
Согласно условиям, основное назначение территории — строительство здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Также проект предусматривает возведение многоквартирных домов общей площадью 18,2 тыс. кв. м. В течение семи лет застройщик обязан построить жилые дома высотой не более семи этажей, с минимальной жилой площадью 26,6 тыс. кв. м и нежилой — не менее 720 кв. м. В проект включено озеленение территории и обустройство 210 парковочных мест.
Проект реализуется в соответствии с моделью стандарта КРТ, разработанного совместно с Минстроем России. Участок расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Тамбов (Донское).
Ранее аналогичные аукционы на проведение КРТ были объявлены администрациями Тамбова и Липецка с начальной ценой 7,8 млн рублей на застройку участков площадью 24 тыс. квадратных метров.
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