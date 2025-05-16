В Тамбове утвердили проект трёх новых многоэтажек рядом с Красненским карьером Комментариев: 0



Все три дома будут девятиэтажными, с цокольными помещениями и крышными котельными. Архитектурное решение предполагает их расположение в форме подковы — буквой «П» — с общим благоустроенным двором в центре. Там разместятся детская и спортивная площадки, зона отдыха для взрослых, а также парковочные места и площадка для мусора с заглубленным контейнером, соответствующим современным стандартам.



Жилая площадь зданий варьируется: один дом займёт 13 тысяч квадратных метров, второй — 7 тысяч, третий — 6 тысяч. В отделке фасадов используется минималистичный стиль: преобладает белый цвет, дополненный светло- и тёмно-серыми тонами, а светло-зелёные вставки добавляют визуальной динамики. Проектировщики предусмотрели специальные корзины для размещения наружных блоков кондиционеров — они будут выполнены в едином цветовом решении с фасадами, что позволит сохранить аккуратный внешний вид зданий.



Компания, выступающая застройщиком, имеет примечательную историю. Её юридическое оформление началось в марте 2024 года в Челябинске под названием «СЗ „Свой Дом. Смолино Парк“». Однако уже осенью название сменили на «Свой дом в Тамбове», а в январе 2025 года — и юридический адрес, перенеся его из Челябинска в Тамбов. Уставной капитал организации составляет 10 миллионов рублей, а информация об учредителях пока не раскрывается в открытых источниках.



Фото: проектная документация Градостроительный облик сразу трёх жилых домов, которые планируется возвести на улице Павла Строганова в Тамбове, получил официальное одобрение со стороны городской администрации. Новые здания появятся недалеко от Красненского карьера и школы № 2. Проект реализует строительная компания ООО «Свой дом в Тамбове».Все три дома будут девятиэтажными, с цокольными помещениями и крышными котельными. Архитектурное решение предполагает их расположение в форме подковы — буквой «П» — с общим благоустроенным двором в центре. Там разместятся детская и спортивная площадки, зона отдыха для взрослых, а также парковочные места и площадка для мусора с заглубленным контейнером, соответствующим современным стандартам.Жилая площадь зданий варьируется: один дом займёт 13 тысяч квадратных метров, второй — 7 тысяч, третий — 6 тысяч. В отделке фасадов используется минималистичный стиль: преобладает белый цвет, дополненный светло- и тёмно-серыми тонами, а светло-зелёные вставки добавляют визуальной динамики. Проектировщики предусмотрели специальные корзины для размещения наружных блоков кондиционеров — они будут выполнены в едином цветовом решении с фасадами, что позволит сохранить аккуратный внешний вид зданий.Компания, выступающая застройщиком, имеет примечательную историю. Её юридическое оформление началось в марте 2024 года в Челябинске под названием «СЗ „Свой Дом. Смолино Парк“». Однако уже осенью название сменили на «Свой дом в Тамбове», а в январе 2025 года — и юридический адрес, перенеся его из Челябинска в Тамбов. Уставной капитал организации составляет 10 миллионов рублей, а информация об учредителях пока не раскрывается в открытых источниках.Фото: проектная документация



