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В центре Тамбова построят девятиэтажный жилой дом в неоклассическом стиле
Сегодня, 08:11
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На улице Архиепископа Луки (бывшая Комсомольская) в центре Тамбова появится новый девятиэтажный жилой дом. Проект согласован администрацией города, а застройщиком выступит компания ООО «Экожилстрой».
Согласно постановлению администрации, представителем компании является Михаил Михалёв, однако конкретная информация об организации не уточняется. На данный момент известны строительные компании с аналогичным названием, зарегистрированные в Сургуте, Казани и Костроме. Проект жилого дома разработала тамбовская компания ООО «АС-нова».
В новом доме будет 143 квартиры, из них 80 двухкомнатных и 63 трёхкомнатных, общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Архитектурный облик здания выполнен в неоклассическом стиле, чтобы гармонировать с окружающей застройкой. Фасады здания украсят декоративные элементы, широкие карнизы и ряды консолей, что придаст дому выразительность и элегантность.
Строительство нового дома станет важной частью обновления центральной части Тамбова, сочетая современные решения и традиционные архитектурные формы.
Фото: проектная документация
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