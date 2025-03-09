|
В Тамбове ищут подрядчика для благоустройства Ласковского карьера
Сегодня, 10:05
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове стартовал конкурс на выбор подрядчика для благоустройства территории Ласковского карьера. Работы проводит дирекция благоустройства и озеленения города, а итоги тендера подведут 14 марта. Завершить проект планируется к 1 сентября 2025 года.
Ласковский карьер, занимающий площадь около 5 гектаров, был выбран для благоустройства по итогам голосования горожан в 2024 году. На реализацию проекта предусмотрено почти 108 млн рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды».
По проекту в зоне отдыха появятся ступенчатый спуск к воде, освещённая смотровая площадка и зона тихого отдыха. Также будет обустроен пляж, игровая площадка для детей и бетонный скейтпарк для подростков.
Благоустройство Ласковского карьера станет одним из самых масштабных проектов по развитию городской среды, предоставляя жителям Тамбова современную рекреационную зону для активного и семейного отдыха.
Фото: администрация Тамбова
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.