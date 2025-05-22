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В Тамбовской области наблюдается снижение спроса на кредиты

Сегодня, 08:49
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В первом квартале 2025 года корпоративный сектор Тамбовской области продемонстрировал заметное снижение интереса к заемным средствам. Согласно последним данным, совокупный объем кредитования предприятий региона составил 29 миллиардов рублей — это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Несмотря на общую тенденцию к сокращению, сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП) оказался в числе немногих, где спрос на кредиты показал положительную динамику. На долю МСП пришлось 11,8 миллиарда рублей, что составляет 40% от общего объема выданных корпоративных займов. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. Особенно ярко рост проявился в обрабатывающей промышленности, где объем кредитования увеличился на впечатляющие 55,3% — до 5,9 миллиарда рублей.

Вместе с тем, в ряде ключевых отраслей региона зафиксировано заметное падение кредитной активности. Так, сельское хозяйство привлекло 8,4 миллиарда рублей — на 23,4% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Похожая ситуация наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли: снижение составило 24,1%, а общий объем кредитов в этом секторе достиг лишь 5,8 миллиарда рублей.

Тем не менее, кредитный портфель субъектов МСП продолжает расширяться. По состоянию на 1 апреля 2025 года он увеличился на 9,8% и достиг 39,4 миллиарда рублей. Рост зафиксирован в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт и связь.

Общий же объем корпоративной задолженности предприятий региона сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом, составив 161,4 миллиарда рублей. Одним из факторов, повлиявших на эту динамику, стало изменение юридической регистрации одного из крупных торговых предприятий, переехавшего в другой регион, что повлекло за собой перераспределение кредитной нагрузки.
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