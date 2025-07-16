В Строителе построят новую котельную за 315 миллионов Комментариев: 0



Во втором этапе торгов участвовал ещё один претендент, готовый выполнить работы за 317,4 миллиона, однако именно «Строительные технологии» предложили наиболее выгодные условия. В соответствии с контрактом, в течение пяти месяцев подрядчику предстоит провести весь комплекс работ — от расчистки территории и демонтажа старых сетей до строительства здания котельной, прокладки коммуникаций и благоустройства прилегающей зоны.



Компания «Строительные технологии» зарегистрирована в столице в 2015 году. Её единственным учредителем и директором числится Максим Тихомиров. За 2024 год организация отчиталась о выручке в 751 миллион рублей и чистой прибыли в 28 миллионов.



Строительство новой котельной стало необходимостью после неудачного сотрудничества города с фирмой «Компьюлинк инфраструктура ТО». Ещё в 2017 году с этой компанией заключили концессионное соглашение, предусматривавшее возведение двух газовых котельных и модернизацию существующих сетей. Однако компания не выполнила обязательства, и договор расторгли. В 2025 году арбитражный суд встал на сторону «Компьюлинка» и обязал мэрию выплатить 133,2 миллиона рублей компенсации. Власти не согласились с решением и подали апелляцию, которую рассмотрят 14 августа. В посёлке Строитель, который недавно вошёл в состав Тамбова, появится новая котельная. Контракт на её строительство заключён с московской компанией ООО «Строительные технологии». Согласно данным с портала госзакупок, стоимость соглашения составила 315,7 миллиона рублей — это ниже начальной цены, установленной в 337,6 миллиона.Во втором этапе торгов участвовал ещё один претендент, готовый выполнить работы за 317,4 миллиона, однако именно «Строительные технологии» предложили наиболее выгодные условия. В соответствии с контрактом, в течение пяти месяцев подрядчику предстоит провести весь комплекс работ — от расчистки территории и демонтажа старых сетей до строительства здания котельной, прокладки коммуникаций и благоустройства прилегающей зоны.Компания «Строительные технологии» зарегистрирована в столице в 2015 году. Её единственным учредителем и директором числится Максим Тихомиров. За 2024 год организация отчиталась о выручке в 751 миллион рублей и чистой прибыли в 28 миллионов.Строительство новой котельной стало необходимостью после неудачного сотрудничества города с фирмой «Компьюлинк инфраструктура ТО». Ещё в 2017 году с этой компанией заключили концессионное соглашение, предусматривавшее возведение двух газовых котельных и модернизацию существующих сетей. Однако компания не выполнила обязательства, и договор расторгли. В 2025 году арбитражный суд встал на сторону «Компьюлинка» и обязал мэрию выплатить 133,2 миллиона рублей компенсации. Власти не согласились с решением и подали апелляцию, которую рассмотрят 14 августа.



