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Администрация Тамбова оспаривает решение суда о выплате 133 млн рублей бывшему концессионеру
Вчера, 12:37
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Администрация Тамбова направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, ранее постановившего взыскать с мэрии 133,2 миллиона рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Суд признал правомерными требования компании, связанные с досрочным расторжением концессионного соглашения по теплоснабжению в посёлке Строитель.
Соглашение было подписано в 2017 году сроком на 25 лет и предусматривало модернизацию и строительство объектов теплоснабжения на сумму 350 млн рублей. Однако уже в марте 2023 года контракт расторгли. Глава города Максим Косенков заявил, что концессионер не выполнил свои обязательства: реконструкция котельной в Северном микрорайоне не началась, а сети так и не были заменены, несмотря на запланированное завершение проекта в 2019 году.
Первоначально истец требовал взыскать 285,2 млн рублей, однако позднее сумма была снижена до 133,2 млн, что подтвердили результаты экспертизы. Это, по словам компании, понесённые расходы в рамках соглашения.
Апелляционная жалоба стала очередным эпизодом в серии судебных споров между мэрией и «Компьюлинком». Ранее суд уже отказал компании в аналогичном иске по объектам в Котовске на сумму 438,3 млн рублей.
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