ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Тамбова 285 млн рублей Комментариев: 0



Ранее администрация Тамбова инициировала расторжение концессии с компанией «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в области теплоснабжения и горячего водоснабжения, связанное с невыполнением обязательств по работе с коммунальными сетями в посёлке Строитель на сумму более 150 миллионов рублей.



В настоящее время ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» также инициировало судебный процесс для расторжения концессионного соглашения с администрацией Котовска и взыскания с муниципалитета 412 857 487 рублей, а также судебных расходов. Судебное заседание по этому делу запланировано на 15 января 2024 года.



Странным образом, параллельно развивается судебный процесс, где истцом выступает администрация Котовска, а ответчиком – ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», с требованием в размере 111,6 миллиона рублей. Подробности претензий не раскрываются, однако аналогичная сумма указана в предписании Федерального казначейства к котовским властям. По документу, все средства должны быть возвращены госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» из бюджета города Котовска.



В конце 2021 года проведенная проверка Федерального казначейства выявила переплату в размере 111,6 миллиона рублей за оборудование и поставку шести блочно-модульных котельных. Администрация Котовска попыталась оспорить предписание, однако Московский Арбитражный суд отклонил иск. Возможно, котовские власти пытаются решить денежный вопрос за счёт ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», также вовлеченной в коммунальный скандал. Напомним, что концессионное соглашение было подписано в 2017 году и предполагало строительство котельных и обновление городских сетей теплоснабжения в течение трех лет.



Фото: ПроТамбов ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет через суд взыскать с администрации Тамбова свыше 285 миллионов рублей. Исковое заявление было подано в Арбитражный суд Тамбовской области 20 декабря. Представители областного арбитража сообщили, что решение о принятии дела в производство будет принято в течение пяти дней, и в тот же период будут раскрыты подробности предъявленных претензий.Ранее администрация Тамбова инициировала расторжение концессии с компанией «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в области теплоснабжения и горячего водоснабжения, связанное с невыполнением обязательств по работе с коммунальными сетями в посёлке Строитель на сумму более 150 миллионов рублей.В настоящее время ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» также инициировало судебный процесс для расторжения концессионного соглашения с администрацией Котовска и взыскания с муниципалитета 412 857 487 рублей, а также судебных расходов. Судебное заседание по этому делу запланировано на 15 января 2024 года.Странным образом, параллельно развивается судебный процесс, где истцом выступает администрация Котовска, а ответчиком – ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», с требованием в размере 111,6 миллиона рублей. Подробности претензий не раскрываются, однако аналогичная сумма указана в предписании Федерального казначейства к котовским властям. По документу, все средства должны быть возвращены госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» из бюджета города Котовска.В конце 2021 года проведенная проверка Федерального казначейства выявила переплату в размере 111,6 миллиона рублей за оборудование и поставку шести блочно-модульных котельных. Администрация Котовска попыталась оспорить предписание, однако Московский Арбитражный суд отклонил иск. Возможно, котовские власти пытаются решить денежный вопрос за счёт ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», также вовлеченной в коммунальный скандал. Напомним, что концессионное соглашение было подписано в 2017 году и предполагало строительство котельных и обновление городских сетей теплоснабжения в течение трех лет.Фото: ПроТамбов



