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ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Котовска более 400 миллионов рублей
Сегодня, 09:30
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Ресурсоснабжающая компания ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против администрации города Котовска. Сумма требований этого концессионера к местным властям составляет 412,3 миллиона рублей.
Известно, что третьей стороной в будущем судебном процессе выступает Правительство Тамбовской области. Тем не менее, на данный момент иск не был принят к рассмотрению. На данный момент не раскрывается суть требований, по которым была рассчитана эта значительная сумма.
Интересно отметить, что в параллельном судебном процессе администрация Котовска является истцом, а ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» – ответчиком. В этом случае сумма требований составляет 111,6 миллиона рублей. Подробности претензий не разглашаются, но аналогичная сумма указана в предписании Федерального казначейства, адресованного котовским властям. Согласно этому документу, вся сумма должна быть возвращена из городского бюджета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».
Проверка Федерального казначейства в конце 2021 года выявила, что стоимость оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчик – ООО «УСП Компьюлинк», связанное с московской компанией «УК Компьюлинк Групп») была завышена на 111,6 миллиона рублей.
Администрация Котовска пыталась оспорить предписание Федерального казначейства, но Московский Арбитражный суд отклонил иск. В связи с этим возможен вариант, что котовские власти стремятся решить вопрос о компенсации за счет ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», также участвующего в обширном коммунальном скандале.
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