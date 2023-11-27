ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет отсудить у администрации Котовска более 400 миллионов рублей Комментариев: 0



Известно, что третьей стороной в будущем судебном процессе выступает Правительство Тамбовской области. Тем не менее, на данный момент иск не был принят к рассмотрению. На данный момент не раскрывается суть требований, по которым была рассчитана эта значительная сумма.



Интересно отметить, что в параллельном судебном процессе администрация Котовска является истцом, а ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» – ответчиком. В этом случае сумма требований составляет 111,6 миллиона рублей. Подробности претензий не разглашаются, но аналогичная сумма указана в предписании Федерального казначейства, адресованного котовским властям. Согласно этому документу, вся сумма должна быть возвращена из городского бюджета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».



Проверка Федерального казначейства в конце 2021 года выявила, что стоимость оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчик – ООО «УСП Компьюлинк», связанное с московской компанией «УК Компьюлинк Групп») была завышена на 111,6 миллиона рублей.



Администрация Котовска пыталась оспорить предписание Федерального казначейства, но Московский Арбитражный суд отклонил иск. В связи с этим возможен вариант, что котовские власти стремятся решить вопрос о компенсации за счет ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», также участвующего в обширном коммунальном скандале. Ресурсоснабжающая компания ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области против администрации города Котовска. Сумма требований этого концессионера к местным властям составляет 412,3 миллиона рублей.Известно, что третьей стороной в будущем судебном процессе выступает Правительство Тамбовской области. Тем не менее, на данный момент иск не был принят к рассмотрению. На данный момент не раскрывается суть требований, по которым была рассчитана эта значительная сумма.Интересно отметить, что в параллельном судебном процессе администрация Котовска является истцом, а ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» – ответчиком. В этом случае сумма требований составляет 111,6 миллиона рублей. Подробности претензий не разглашаются, но аналогичная сумма указана в предписании Федерального казначейства, адресованного котовским властям. Согласно этому документу, вся сумма должна быть возвращена из городского бюджета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».Проверка Федерального казначейства в конце 2021 года выявила, что стоимость оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчик – ООО «УСП Компьюлинк», связанное с московской компанией «УК Компьюлинк Групп») была завышена на 111,6 миллиона рублей.Администрация Котовска пыталась оспорить предписание Федерального казначейства, но Московский Арбитражный суд отклонил иск. В связи с этим возможен вариант, что котовские власти стремятся решить вопрос о компенсации за счет ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», также участвующего в обширном коммунальном скандале.



