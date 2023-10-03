Администрация Котовска пытается отсудить у «Компьюлинка» 116 млн рублей Комментариев: 0



Сведения о конкретных обстоятельствах дела не разглашаются в судебных документах, однако упоминается, что указанная сумма в 111,6 миллионов рублей также фигурирует в предписании, отправленном Федеральным казначейством администрации Котовска. Согласно этому предписанию, вся сумма должна быть возвращена из городского бюджета в госкорпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ".



По результатам аудита, проведенного Федеральным казначейством в конце 2021 года, было выявлено, что стоимость оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчиком, а именно ООО "УСП Компьюлинк", связанным с московской компанией "УК Компьюлинк Групп"), была завышена на 111,6 миллионов рублей.



Администрация моногорода пыталась оспорить это предписание Федерального казначейства, однако Московский Арбитражный суд отклонил иск котовских властей. В данный момент существует вероятность, что местные чиновники пытаются разрешить эту проблему за счет ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО".



Следует отметить, что в мае 2017 года глава Котовска Алексей Плахотников заключил концессионное соглашение с ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" сроком на 20 лет. Согласно этому соглашению, компания обязалась создавать и модернизировать объекты теплоснабжения в моногороде, а также обеспечивать тепловую энергию конечным потребителям.



При строительстве шести блочно-модульных котельных также использовались средства федерального Фонда ЖКХ, и общий объем инвестиций составил 501,6 миллионов рублей. Из этой суммы примерно 200 миллионов рублей внесла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", а остальные 300 миллионов предоставил федеральный Фонд ЖКХ.



В конце сентября текущего года высшее руководство компании "Компьюлинк", включая Юрия Данилюка и Юрия Чернышова, а также директора ООО "Энергофит" Олега Попова и бывшего заместителя главы администрации Тамбовской области Игоря Кулакова, были обвинены по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Игоря Кулакова также обвиняют в "Злоупотреблении должностными полномочиями" (ч. 3 ст. 285 УК РФ).



Согласно версии следствия, в период с 2016 по декабрь 2017 года обвиняемые, предварительно договорившись и используя свое служебное положение, похитили более 119 миллионов рублей при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске. На данный момент все четверо фигурантов находятся в СИЗО. ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", которая занимается поставкой тепла и воды в Котовске, оказалась ответчиком в судебном процессе, инициированном администрацией этого моногорода. Власти Котовска пытаются взыскать с "Компьюлинк" сумму в размере 111,6 миллионов рублей.Сведения о конкретных обстоятельствах дела не разглашаются в судебных документах, однако упоминается, что указанная сумма в 111,6 миллионов рублей также фигурирует в предписании, отправленном Федеральным казначейством администрации Котовска. Согласно этому предписанию, вся сумма должна быть возвращена из городского бюджета в госкорпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ".По результатам аудита, проведенного Федеральным казначейством в конце 2021 года, было выявлено, что стоимость оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчиком, а именно ООО "УСП Компьюлинк", связанным с московской компанией "УК Компьюлинк Групп"), была завышена на 111,6 миллионов рублей.Администрация моногорода пыталась оспорить это предписание Федерального казначейства, однако Московский Арбитражный суд отклонил иск котовских властей. В данный момент существует вероятность, что местные чиновники пытаются разрешить эту проблему за счет ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО".Следует отметить, что в мае 2017 года глава Котовска Алексей Плахотников заключил концессионное соглашение с ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" сроком на 20 лет. Согласно этому соглашению, компания обязалась создавать и модернизировать объекты теплоснабжения в моногороде, а также обеспечивать тепловую энергию конечным потребителям.При строительстве шести блочно-модульных котельных также использовались средства федерального Фонда ЖКХ, и общий объем инвестиций составил 501,6 миллионов рублей. Из этой суммы примерно 200 миллионов рублей внесла ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", а остальные 300 миллионов предоставил федеральный Фонд ЖКХ.В конце сентября текущего года высшее руководство компании "Компьюлинк", включая Юрия Данилюка и Юрия Чернышова, а также директора ООО "Энергофит" Олега Попова и бывшего заместителя главы администрации Тамбовской области Игоря Кулакова, были обвинены по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Игоря Кулакова также обвиняют в "Злоупотреблении должностными полномочиями" (ч. 3 ст. 285 УК РФ).Согласно версии следствия, в период с 2016 по декабрь 2017 года обвиняемые, предварительно договорившись и используя свое служебное положение, похитили более 119 миллионов рублей при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске. На данный момент все четверо фигурантов находятся в СИЗО.



