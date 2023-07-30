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» » Фигурантам уголовного дела по котовским котельным продлили срок ареста до 1 ноября

Фигурантам уголовного дела по котовским котельным продлили срок ареста до 1 ноября

Сегодня, 09:12
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Фигурантам уголовного дела по котовским котельным продлили срок ареста до 1 ноябряПо информации «ПроТамбова», срок содержания под стражей всех трех фигурантов уголовного дела, связанного со строительством котельных в Котовске, был продлен на три месяца. Таким образом, Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, топ-менеджеры компании «Компьюлинк», а также Олег Попов, директор ООО «Энергофит», останутся в СИЗО до 1 ноября.

Фигуранты находятся под стражей уже год, и теперь срок расследования уголовного дела продлевается до 15 месяцев, что привело к новому сроку содержания под стражей.

Отметим, что решение о продлении срока содержания под стражей для бывшего вице-губернатора Игоря Кулакова, также арестованного в рамках этого дела в ноябре прошлого года, пока не принято. Его срок содержания под стражей истекает в середине августа, и решение по его делу ожидается в ближайшее время.

Напомним, что правоохранительные органы выяснили, что в ходе реализации концессионного соглашения между администрацией Котовска и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в 2017 году была завышена стоимость строительства шести модульных котельных и оборудования почти в два раза. По факту модернизация системы теплоснабжения Котовска обошлась в 300 млн рублей, но на бумаге цена была указана как более 500 млн рублей. В связи с этим возбуждено уголовное дело, и проведены обыски у чиновников в Котовске, в структурах компании «Компьюлинк» и у подрядчиков.

Отметим, что само концессионное соглашение на строительство котельных было подписано лично главой Котовска Алексеем Плахотниковым. Позже Федеральное казначейство потребовало вернуть более 100 млн рублей Фонду содействия реформированию ЖКХ, и суд подтвердил это решение. Несмотря на скандал и попытки разорвать концессию с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» через суд так и не привели к желаемому результату.

Фото: «Блокнот Тамбов»
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