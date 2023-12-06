«Компьюлинк инфраструктура ТО» хочет взыскать с администрации Котовска 412 млн рублей Комментариев: 0



Также стоит отметить, что администрация Котовска и ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО" выступают в ролях истца и ответчика соответственно в параллельном судебном процессе. Объем иска со стороны администрации составляет 111,6 миллионов рублей, и хотя суть претензий не раскрывается, эта же сумма указана в предписании Федерального казначейства, направленном к властям города Котовска. Согласно документу, указанные средства должны быть возвращены из городского бюджета в государственную корпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ".



Проверка Федерального казначейства в конце 2021 года выявила превышение цены оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчиком является ООО "УСП Компьюлинк", аффилированный с московской компанией "УК Компьюлинк Групп") на 111,6 миллионов рублей. Администрация Котовска попыталась оспорить предписание Федерального казначейства, но Московский Арбитражный суд отклонил иск. В связи с этим возникает вероятность того, что администрация города пытается решить финансовые вопросы за счет ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", который также связан с обширным коммунальным скандалом.



Напомним, что концессионное соглашение между ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО" и администрацией Котовска было заключено в 2017 году под руководством мэра города Алексея Плахотникова. Согласно условиям договора, компания должна была построить шесть модульно-блочных котельных и в течение трех лет обновить все городские сети теплоснабжения. Согласно информации от "Электронного правосудия", компания ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО", подвергаемая критике как поставщик ресурсов, предпринимает судебные действия с целью расторгнуть концессионное соглашение с администрацией города Котовска. Кроме того, компания требует возврата с муниципалитета суммы в 412 857 487 рублей, якобы представляющей собой задолженность по оплате своих расходов, а также взыскания судебных расходов. Следующее заседание суда назначено на 15 января 2024 года.Также стоит отметить, что администрация Котовска и ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО" выступают в ролях истца и ответчика соответственно в параллельном судебном процессе. Объем иска со стороны администрации составляет 111,6 миллионов рублей, и хотя суть претензий не раскрывается, эта же сумма указана в предписании Федерального казначейства, направленном к властям города Котовска. Согласно документу, указанные средства должны быть возвращены из городского бюджета в государственную корпорацию "Фонд содействия реформированию ЖКХ".Проверка Федерального казначейства в конце 2021 года выявила превышение цены оборудования и поставки шести блочно-модульных котельных (подрядчиком является ООО "УСП Компьюлинк", аффилированный с московской компанией "УК Компьюлинк Групп") на 111,6 миллионов рублей. Администрация Котовска попыталась оспорить предписание Федерального казначейства, но Московский Арбитражный суд отклонил иск. В связи с этим возникает вероятность того, что администрация города пытается решить финансовые вопросы за счет ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО", который также связан с обширным коммунальным скандалом.Напомним, что концессионное соглашение между ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО" и администрацией Котовска было заключено в 2017 году под руководством мэра города Алексея Плахотникова. Согласно условиям договора, компания должна была построить шесть модульно-блочных котельных и в течение трех лет обновить все городские сети теплоснабжения.



