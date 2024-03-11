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» » Администрация расторгла концессию с «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Тамбове

Администрация расторгла концессию с «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Тамбове

Вчера, 14:29
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Власти Тамбова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение с поставщиком ресурсов ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», об этом стало известно на общегородском совещании 11 марта. Дополнительное соглашение о прекращении концессии, которая была заключена в 2017 году между «Компьюлинком», Цнинским сельсоветом и правительством области, уже было подписано. Это решение связано с проблемами, возникшими при реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в поселке Строитель.

Решение о расторжении концессии с «Компьюлинком» в поселке Строитель и части села Бокино было принято ещё в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о неисполнении обязательств со стороны компании. По данным рабочей депутатской группы комитета по ЖКХ, на момент обследования 9 октября 2023 года «Компьюлинк Инфраструктура ТО» не выполнила работы на общую сумму 151 миллион 127 тысяч рублей.

Первоочередным пунктом плана на 2019 год была реконструкция котельной №1, расположенной в Строителе рядом с домом №34А в микрорайоне «Северный». Однако, по информации депутатов, работы по реконструкции объекта так и не были начаты.

Также вызвали вопросы работы по реконструкции теплоснабжающих сетей на протяжении более 1,3 км. Планировалось потратить 30,4 миллиона рублей на эти работы, которые также не были выполнены в течение 2019 года.

Как ранее сообщал депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, такая беспрецедентная мера связана с неисполнением обязательств на сумму более чем 150 миллионов рублей.
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