«Компьюлинк Инфраструктура» задолжала другим поставщикам тепла Комментариев: 0



По данным АО "ТСК", с марта 2023 года по январь 2024 года задолженность ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" составила 12 601 740,72 рубля, в том числе за водоснабжение - 11 583 572,11 рубля, за теплоснабжение - 958 856,06 рубля, и за негативное воздействие на центральную систему водоотведения - 59 312,55 рубля. Жители Котовска исправно платят за тепло, в то время как ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" не выполняет своих финансовых обязательств.



Оплата за ЖКУ в основном направляется на обслуживание и модернизацию коммунальной инфраструктуры, такие как текущие ремонты и замена сетей. Однако, когда теплоснабжающая организация не получает эти средства, она не в состоянии проводить необходимые работы по обслуживанию сетей. В такой ситуации пострадают абоненты, обеспечиваемые теплом от объектов АО "ТСК". В связи с этим компания предлагает абонентам, получающим тепло от котельных АО "ТСК" в Котовске, заключить прямой договор на теплоснабжение, чтобы избежать проблем в будущем.



Текущий тариф на теплоснабжение от ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" составляет 2 096.46 рубля за гигакалорию, в то время как "Тамбовская сетевая компания" предлагает потребителям в Котовске заключить договор по тарифу 1 814,85 рубля за гигакалорию. Согласно действующему законодательству, это возможно, учитывая многомиллионные долги у единой теплоснабжающей организации, представленной ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". В городе Котовске действует единственная теплоснабжающая организация - ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Это означает, что независимо от того, к какой ресурсоснабжающей компании принадлежат объекты теплоснабжения, "Компьюлинк Инфраструктура ТО" собирает оплату за тепло со всех потребителей в городе и должна расплатиться с другими поставщиками тепла согласно законодательству. Однако в Котовске возникла критическая ситуация, когда "Компьюлинк Инфраструктура ТО" собирает деньги, но не выплачивает их другим ресурсопоставщикам, включая АО "Тамбовская сетевая компания", которая также обеспечивает теплоснабжение абонентов в этом городе.По данным АО "ТСК", с марта 2023 года по январь 2024 года задолженность ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" составила 12 601 740,72 рубля, в том числе за водоснабжение - 11 583 572,11 рубля, за теплоснабжение - 958 856,06 рубля, и за негативное воздействие на центральную систему водоотведения - 59 312,55 рубля. Жители Котовска исправно платят за тепло, в то время как ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" не выполняет своих финансовых обязательств.Оплата за ЖКУ в основном направляется на обслуживание и модернизацию коммунальной инфраструктуры, такие как текущие ремонты и замена сетей. Однако, когда теплоснабжающая организация не получает эти средства, она не в состоянии проводить необходимые работы по обслуживанию сетей. В такой ситуации пострадают абоненты, обеспечиваемые теплом от объектов АО "ТСК". В связи с этим компания предлагает абонентам, получающим тепло от котельных АО "ТСК" в Котовске, заключить прямой договор на теплоснабжение, чтобы избежать проблем в будущем.Текущий тариф на теплоснабжение от ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" составляет 2 096.46 рубля за гигакалорию, в то время как "Тамбовская сетевая компания" предлагает потребителям в Котовске заключить договор по тарифу 1 814,85 рубля за гигакалорию. Согласно действующему законодательству, это возможно, учитывая многомиллионные долги у единой теплоснабжающей организации, представленной ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО".



