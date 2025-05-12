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» » Компания «Компьюлинк инфраструктура ТО» оказалась на грани банкротства: иск на полмиллиарда рублей

Компания «Компьюлинк инфраструктура ТО» оказалась на грани банкротства: иск на полмиллиарда рублей

Сегодня, 12:54
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В арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Инициатором иска выступила материнская структура — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура», требующая взыскать с дочернего предприятия более 503 миллионов рублей.

Компания оказалась в центре громкого скандала, связанного с срывом обязательств по концессионному соглашению, заключённому ещё в 2017 году. Речь идёт о проекте модернизации теплоснабжения в посёлке Строитель, согласно которому «Компьюлинк инфраструктура ТО» должна была построить две новые газовые котельные и реконструировать существующую. Однако работы на сумму 151 миллион рублей так и не были выполнены.

После расторжения соглашения арбитражный суд обязал администрацию Тамбова выплатить компании компенсацию в размере 133,2 миллиона рублей. Городская мэрия, в свою очередь, не согласилась с решением суда и подала апелляцию, пытаясь оспорить его в вышестоящей инстанции.

Параллельно в том же 2017 году компания реализовывала аналогичный проект в городе Котовске, общая стоимость которого составляла 500 миллионов рублей. Из них 200 миллионов вложила сама компания, а ещё 300 предоставил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Попытка взыскать 438 миллионов рублей компенсации за якобы упущенную выгоду по данному контракту также не увенчалась успехом.

На фоне проваленных обязательств и ухудшения финансового положения, в сентябре 2023 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищении 119 миллионов рублей при реализации проекта в Котовске. Среди обвиняемых оказались топ-менеджеры «Компьюлинка» — Олег Попов и Юрий Данилюк, а также их партнёр Юрий Чернышов (скончался в 2023 году) и экс-вице-губернатор Тамбовской области Игорь Кулаков. В настоящее время дело в отношении Олега Попова рассматривается в Лефортовском районном суде Москвы.

Судебные и уголовные процессы стали кульминацией многолетней череды скандалов, сопровождавших деятельность «Компьюлинк инфраструктура ТО» в Тамбовской области.
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