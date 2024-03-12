В Тамбове выкупили ещё один дом-памятник 0 В департаменте по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области подтвердили, что ещё один памятник истории был продан на аукционе за 1,9 миллиона рублей. Этот памятник истории представляет собой дом №13 по улице Лермонтовской, разрушенное здание, расположенное в историческом центре

Суд встал на сторону гарантирующего поставщика в споре с «Россетями» 0 Арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО «Россети Центр» в отношении «Тамбовской сетевой компании» о взыскании «необоснованного обогащения» на сумму полумиллиарда рублей и в отношении «Тамбовской областной сбытовой компании» о взыскании почти миллиарда рублей.

Компания «Компьюлинк» задолжала «Газпрому» десятки миллионов рублей 0 Компания "Компьюлинк инфраструктура ТО" оказалась в центре скандала из-за невозможности оплаты потребляемой энергии. Филиал "Газпрома" в Тамбовской области, ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", подал три иска в арбитражный суд, требуя компенсацию за потребленный газ на сумму более 54,7 млн рублей.

В Тамбове водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе 0 Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в западной части города Тамбова на улице Гастелло возле дома № 54, где на пешеходном переходе автомобиль "Фольксваген Поло", управляемый нетрезвым мужчиной 1985 года рождения, сбил женщину 1958 года рождения. Пострадавшую доставили в городскую

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ 0 В Правительстве Тамбовской области состоялся агропромышленный форум «Весенний сев 2024», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

Прокуратура защитила права ребенка-инвалида на охрану здоровья 0 В ходе надзорной деятельности прокуратуры Октябрьского района города Тамбова был обнаружен факт необеспечения несовершеннолетней, страдающей заболеванием нервной системы, необходимым лекарственным препаратом.

В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ 0 На протяжении недели с 4 по 10 марта в Тамбовской области отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ. Обратились за медицинской помощью 3991 человек, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе, но в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тамбовчанам пообещали, что у видеть закупленные в прошлом году автобусы они смогут в марте 0 В прошлом году осенью завершились торги на приобретение новых автобусов для Тамбова и других муниципалитетов области. Компания «Волгабус Групп» выиграла эти торги.

Администрация расторгла концессию с «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Тамбове 0 Власти Тамбова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение с поставщиком ресурсов ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», об этом стало известно на общегородском совещании 11 марта. Дополнительное соглашение о прекращении концессии, которая была заключена в 2017 году между «Компьюлинком»,

На срочный ремонт дороги в областном центре выделят 500 млн рублей 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров совместно со своим заместителем Евгением Зименко проехал по дороге «Тамбов-Шацк» и сделал видеозапись. Это произошло на фоне жалоб автолюбителей региона на плохое состояние дорог. В настоящее время на участках этой трассы проводится ямочный ремонт, а в

В Тамбове демонтируют недоделанный детский городок «Лукоморье» 0 Известный своими неудачными скульптурами детский городок «Лукоморье» на Набережной в Тамбове будет демонтирован в скором времени, такое решение было вынесено судом 6 марта. Эту информацию раскрыл глава администрации на общегородском совещании.

Плохие дороги, и медицина чаще всего беспокоят жителей области 0 За первую неделю весны в Центре управления регионом Тамбовской области было обработано и передано на исполнение 1352 сообщения, оставленных жителями в соцсетях и приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Наиболее актуальной темой для обсуждения остается состояние дорог, с которым связано 618

В Тамбове продолжают сносить ветхие дома под многоэтажную застройку 0 В областном центре продолжается реновация квартала, расположенного между улицами Пензенской, Мичуринской, Рабочей и Карла Маркса. Недавно здесь были снесены несколько ранее расселённых одноэтажных домов, построенных в конце 19 – начале 20 века. Многие жители Тамбова останавливались и

Жители Тамбова жалуются на непроходимые ледяные колеи 0 Жители Тамбова выражают обеспокоенность и жалуются на сложную ситуацию на дорогах и тротуарах города. Ледяные колеи и практически настоящие катки создают опасность для пешеходов и автомобилистов. Люди падают на льду возле многоэтажных домов, аптек, магазинов и других объектов.

В Тамбовской области могут помиловать четырёх женщин 0 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин принял участие в заседании региональной комиссии по помилованию. В ходе заседания были рассмотрены ходатайства четырех женщин, осужденных за преступления небольшой тяжести.

В области уменьшилось количество выявляемых поддельных банкнот 0 В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 64 фальшивые банкноты, что на 45% меньше, чем в 2022 году. Большинство подделок были пятитысячными купюрами - 35 штук. На втором месте по количеству подделок оказались банкноты номиналом две тысячи рублей - 15 штук. Также было обнаружено 12

В Мичуринске агент турфирмы обманула клиентов на 500 тысяч 0 В городе Мичуринске в полицию стали поступать жалобы на мошенничество. Пять человек сообщили, что обратились в местную туристическую фирму с целью приобретения путевок на российские и зарубежные курорты.

В «Студенце» пройдет автограф-сессия с легендами «Спартака» 0 11 марта в 17:00 в Тамбове на втором этаже лайфстайл центра «Студенец» пройдет автограф-сессия с легендами футбольного клуба «Спартак» Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым (12+).

8 Марта – Международный женский день 0 Международный женский день — не просто праздник прекрасной половины человечества, но и настоящий символ наступающей весны. В этот день мы благодарим женщин за их любовь, теплоту и заботу. Свои пожелания жительницам региона направил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека 0 По предварительной информации, 07 марта 2024 года на автодороге «Тамбов-Котовск»-Старчики-Сампур (территория Знаменского округа) произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Logan и Lada Vesta SW Cross.