|
Компания «Компьюлинк» задолжала «Газпрому» десятки миллионов рублей
Сегодня, 10:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Компания "Компьюлинк инфраструктура ТО" оказалась в центре скандала из-за невозможности оплаты потребляемой энергии. Филиал "Газпрома" в Тамбовской области, ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", подал три иска в арбитражный суд, требуя компенсацию за потребленный газ на сумму более 54,7 млн рублей.
Согласно агентству "Абирег", ранее компания также задолжала около 73 млн рублей за газ и почти 20 млн за электроэнергию. В сентябре 2021 года АО "Тамбовская областная сбытовая компания" выразило подозрения о возможном банкротстве "Компьюлинка", однако тогда компания урегулировала задолженность. В октябре 2023 года такие же заявления поступили от ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания".
"Компьюлинк инфраструктура ТО" ранее действовала как концессионер в посёлке Строитель, обязуясь обеспечить тепло и горячую воду жителям. Однако позже было объявлено о расторжении концессионного соглашения. Кроме того, компания продолжает свою деятельность по концессии в Котовске, где на её топ-менеджеров завели уголовное дело о хищении 119 млн рублей.
"Компьюлинк" обратилась в арбитражный суд, требуя расторжения концессионного соглашения в Котовске и возмещения ущерба в размере около 400 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.