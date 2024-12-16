|
|
Жители Котовска получат перерасчёт за отопление
Компания «Компьюлинк Инфраструктура ТО» возместит жителям Котовска более 5,5 миллионов рублей за отопление, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
В октябре-ноябре текущего года система теплоснабжения города не обеспечивала должной надёжности. Более 50 многоквартирных домов оставались без отопления из-за аварий на тепловых сетях, которые устранялись с большими задержками. Несмотря на это, плата за отопление начислялась в полном объёме.
Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения были устранены, а жителям города произведён перерасчёт.
Ранее компания также оказалась в центре скандала: арбитражный суд обязал «Компьюлинк Инфраструктура ТО» выплатить 111,6 миллионов рублей за завышение стоимости строительства блочно-модульных котельных.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск прокуратуры региона, в котором с ОАО «Токаревская птицефабрика» планируется взыскать 1,8 млн рублей ущерба, причинённого реке Мокрая Панда. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 января 2025 года, - сообщает издание
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении последних 2,5 лет большую роль в своей работе уделяет участникам специальной военной операции и членам их семей. Наша ветеранская организация открывает
Ремонтные работы на улице Пионерской в Тамбове вновь затянулись, а их качество вызывает серьёзные нарекания. Подрядчик приступил к укладке асфальта 12 декабря с обещанием завершить всё за два дня, однако к 17 декабря ремонт так и не был полностью завершён.
Компания «Компьюлинк Инфраструктура ТО» возместит жителям Котовска более 5,5 миллионов рублей за отопление, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения концессионного соглашения по водоснабжению и водоотведению в Тамбове. Проверка была основана на материалах Контрольно-счётной палаты (КСП), которые указали на возможные нарушения условий соглашения, включая реконструкцию магистрального
В селе Покрово-Пригородное Тамбовского городского округа несколько дней не устраняли последствия порыва на сетях водоснабжения, из-за чего на улице образовалась наледь. Ситуация создала серьёзную угрозу как для движения транспорта, так и для пешеходов, особенно вблизи автобусной остановки.
Жители многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове вновь обратились к президенту России Владимиру Путину, записав повторное видеообращение. Они просят вмешаться в ситуацию с капитальным ремонтом их дома, которая, по их словам, остаётся нерешённой уже много лет, - сообщает издание
Вблизи деревни Барановка Токаревского муниципального округа массовая гибель рыбы в пруду «Рогатый» привела к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее существенный вред животному миру и рыбным запасам). Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области
Жители дома №28 по улице Николая Вирты уже более месяца терпят неудобства из-за коммунального разрытия, оставленного после ремонта труб отопления 11 ноября. Разрытие, которое не засыпают до сих пор, вызывает негодование горожан: около 30 человек вынуждены буквально отапливать улицу, оплачивая
Жители Тамбова второй неделю наблюдают течь канализации у ресторана «Дебют» на улице Советская, 79. О проблеме сообщил местный житель Олег Карнаухов на своей странице «ВКонтакте».
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов выразил недовольство работой подрядчиков по уборке дорог от снега. На оперативном совещании и.о. министра автодорог Альберт Чурилов доложил, что региону требуется свыше тысячи единиц техники для расчистки дорог, но в готовности находятся только 850
В редакцию информационного агентства «Тамбов-информ» обратились посетители фитнес-центра «Re’форма», расположенного в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «РИО» в Тамбове. По их словам, утром 16 декабря они в течении некоторого времени не могли попасть в спортзал из-за действий охраны торгового
Несмотря на метель и морозы, подрядчик ООО «Тамбовстроймеханизация» продолжает укладку асфальта в микрорайоне Майский при температуре -7°C. Работы ведутся даже ночью, игнорируя снегопад и лед на основании дороги.
В Тамбове прокуратура Октябрьского района инициировала привлечение к административной ответственности начальника службы управления и обслуживания объектов АО "ТКС" за несоблюдение экологических требований при эксплуатации сетей водоотведения в микрорайоне Майский.
К Новому году в Тамбовской области закупят 5,5 тысячи подарков для детей. На их приобретение в региональном бюджете предусмотрено 7,2 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам торгов, которые завершатся до 16 декабря.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Тамбовской области Александру Полшакову представить доклад о ходе проверки нарушений природоохранного законодательства в Тамбове. Контроль за ситуацией взял на себя центральный аппарат СК.
Власти Тамбова планируют заключить договор с ООО «СЗ „Тамбовстарстрой“» на комплексное развитие территории между улицами Андреевской и Уборевича. На участке площадью около 20 тысяч квадратных метров в течение 10 лет появится элитный жилой комплекс.
На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений подвели итоги регионального конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Тамбовской области». Победителями стали старший лейтенант полиции Горячев из Уварова и капитан полиции Виталий Шевяков из Мичуринска.
В Тамбовском областном краеведческом музее состоялся вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», организованный Центром сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Мероприятие было посвящено теме семейных ценностей в индийской традиции и прошло в рамках Года семьи.
В южной части Тамбова нарастает конфликт, связанный с неудовлетворительным состоянием дорог и инфраструктуры. Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров направил запрос в прокуратуру Ленинского района после того, как получил официальный ответ от Комитета дорожного хозяйства и транспорта,
Утром 14 декабря в Тамбове, в районе улиц Рылеева и Магистральной, произошел порыв на сетях теплоснабжения. В связи с этим пять центральных тепловых пунктов (ЦТП) были временно отключены для определения места повреждения.