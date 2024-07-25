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Суд взыскал с «Компьюлинка» 111,6 млн рублей за ущерб при строительстве котельных в Котовске

Вчера, 10:03
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Суд взыскал с «Компьюлинка» 111,6 млн рублей за ущерб при строительстве котельных в КотовскеАрбитражный суд Тамбовской области поддержал иск прокуратуры против ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», постановив вернуть более 111,6 млн рублей, неправомерно полученных при возведении шести блочно-модульных котельных в Котовске.

Суд признал, что «Компьюлинк» завысил стоимость поставленного оборудования, нанеся ущерб местному бюджету. Прокуратура также подчеркнула недостаточный контроль за выполнением концессионного соглашения. Исходя из этих фактов, суд постановил взыскать с компании всю сумму ущерба. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Эта ситуация развивается уже несколько лет. В мае 2017 года глава Котовска Алексей Плахотников подписал концессионное соглашение с ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» на 20 лет. Компания взяла на себя обязательства по созданию и реконструкции объектов теплоснабжения в городе, а также по передаче тепловой энергии потребителям. Проект, поддержанный Фондом содействия реформированию ЖКХ, включал строительство модульных котельных. Общий объем инвестиций составил 501,6 млн рублей, из которых около 200 млн вложил инвестор, а ещё 300 млн — госкорпорация «Фонд ЖКХ».

Проект неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов. В начале 2022 года Фонд содействия реформированию ЖКХ потребовал вернуть более 117 млн рублей, выделенных на строительство котельных.

В сентябре прошлого года участники дела были обвинены по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Среди обвиняемых оказались топ-менеджер компании «Компьюлинк» Юрий Данилюк, директор ООО «Энергофит» Олег Попов и бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков. Ещё один фигурант дела, Юрий Чернышов, умер в январе этого года в СИЗО.

В 2024 году рассмотрение уголовного дела «Компьюлинка» началось в закрытом режиме.

Фото: «Компьюлинк Инфраструктура ТО»
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