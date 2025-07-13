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Роман Поленков покидает пост главы Моршанска: решение на фоне критики

Сегодня, 12:46
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Роман Поленков покидает пост главы Моршанска: решение на фоне критикиГлава Моршанска Роман Поленков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во время оперативного совещания. Заявление будет рассмотрено на ближайшей сессии городского совета.

Комментируя уход, глава региона назвал решение Поленкова осознанным шагом и подчеркнул, что 2025 год стал временем исправления ошибок. По его словам, если руководитель чувствует, что не справляется, не стоит занимать должность формально. Он добавил, что Поленков не уходит из системы и власти намерены предложить ему иную должность.

Новость о грядущем уходе Поленкова прозвучала вскоре после публичной критики работы администрации Моршанска со стороны Первышова. Неделю назад губернатор отметил, что город сталкивается с системными проблемами в самых разных сферах: «кроме мусора, трудно найти сферу, где бы не было нареканий».

Для Моршанска это уже вторая смена главы за менее чем год: Поленков возглавил город в октябре 2024 года после отставки Алексея Банникова, ушедшего в отставку после громкого скандала. Поленков официально вступил в должность в феврале 2025 года.

Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, комментируя отставку, отметил, что подобные кадровые решения нередко следуют за резкой критикой со стороны первого лица региона. Он напомнил, что в похожей ситуации оказались ранее и главы региональных министерств здравоохранения и экологии. Александров также подчеркнул, что, по его мнению, ситуация в Моршанске не является уникально плохой, а сам город не выделяется на фоне других муниципалитетов области, включая Тамбов, где, по его словам, проблем даже больше.

Ожидается, что в ближайшее время будет назван исполняющий обязанности главы города и начнётся процедура подбора нового руководителя.

Фото: «Новый век-Тамбов»

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