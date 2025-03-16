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Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы»
16 марта 2025
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Моршанск направил официальное ходатайство в правительство Тамбовской области о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Инициатором обращения выступил глава города Роман Поленков, а депутаты городского Совета народных депутатов единогласно поддержали это предложение.
По словам Романа Поленкова, присвоение звания станет признанием трудового подвига моршанцев в годы Великой Отечественной войны.
«В год 80-летия Победы мы особенно остро чувствуем необходимость отметить вклад наших земляков, которые ковали Победу в тылу. Моршанск внёс неоценимый вклад в обеспечение армии, и я уверен, что мы имеем все основания претендовать на это звание», — заявил глава города.
Вклад Моршанска в Победу:
- 35 тысяч жителей Моршанска и округа ушли на фронт, более 15,5 тысячи из них погибли.
- 22 уроженца города удостоены звания Героя Советского Союза.
- Канифольный и химический заводы производили зажигательную смесь, к ноябрю 1941 года выпустив 700 тысяч единиц.
- Суконная фабрика обеспечила армию сотнями тысяч метров шинельного сукна.
- Легендарная моршанская махорка поставлялась на фронт, поддерживая боевой дух солдат.
Почётное звание «Населённый пункт трудовой славы» учреждено в Тамбовской области в 2020 году для сохранения памяти о трудовых подвигах жителей региона в военные годы. Вопрос о присвоении этого звания будет рассмотрен на уровне областного правительства.
Фото: администрация города Моршанска
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