В Тамбовской области продолжается Межрегиональный форум местного самоуправления 0 В Тамбовской области проходит Межрегиональный форум местного самоуправления, который продолжается на площадке областного Правительства. Второй день форума, 23 октября, собрал таких участников, как Полномочный Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и Глава Тамбовской области Максим

Торги по продаже имущества ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» не состоялись из-за отсутствия заявок 0 Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» в форме публичного предложения не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщает организатор торгов ООО «РЛМ-Петербург».

В Тамбове ветеринарный врач предстанет перед судом за получение взяток на сумму более 500 тысяч рублей 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ». Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая получила взятки в крупном размере, что квалифицируется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Директор «Энергофит» вновь пойдёт под суд по делу о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске 0 Директор ООО «Энергофит» Олег Попов снова окажется перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством блочно-модульных котельных в Котовске в рамках программы модернизации системы теплоснабжения. Обвинительное заключение по делу утверждено, и Попов

Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман Поленков 0 Глава города Моршанска Алексей Банников подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Роман Поленков. До этого назначения Поленков возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики

Затягивание сроков благоустройства в Тамбове: объекты остаются незавершёнными до конца года 0 В Тамбове продолжается практика срыва сроков по благоустройству общественных территорий, что становится серьезной проблемой для города. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров провел инспекцию ключевых объектов, где работы ведутся с многократными задержками.

Взрыв и пожар на предприятии «Биохим» в Тамбовской области: предположительно, удар нанёс беспилотник 0 В 5:20 утра 22 октября на территории рассказовского предприятия «Биохим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, взрыв был вызван ударом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём телеграм-канале.

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый 0 Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый (Новобарановский) Токаревского муниципального округа Тамбовской области. По данным ведомства, в водоёме зафиксирована гибель более 8,5 тысяч рыб. Информация поступила от

Жители Тамбова продолжают жаловаться на перебои с отоплением 0 В минувшие выходные в различных районах Тамбова вновь поступали жалобы от горожан на отсутствие отопления или перебои с его подачей, несмотря на то, что отопительный сезон официально начался ещё в начале прошлой недели.

МЧС России обследует дом в Кирсанове с помощью комплекса «Стрела-П» после взрыва газа 0 В Кирсанов, Тамбовская область, из Москвы был доставлен мобильный диагностический комплекс «Стрела-П» для обследования дома, пострадавшего от взрыва бытового газа 19 октября. Специалисты проводят диагностику состояния несущих конструкций здания, чтобы оценить его пригодность для дальнейшего

Тамбов завершил «Неделю Китая − 2024», укрепив культурные и экономические связи с КНР 0 «Неделя Китая в Тамбове − 2024», приуроченная к 75-летию основания КНР и установлению российско-китайских дипломатических отношений, завершилась серией мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Тамбовской областью и Китаем. Организаторами выступили Тамбовское отделение

Цены в Тамбовской области продолжают расти: наиболее заметное подорожание зафиксировано на масло и молочные продукты 0 По данным Тамбовстата, в сентябре 2024 года индекс потребительских цен в Тамбовской области составил 100,91%, что означает продолжение тенденции роста цен. С начала года общий прирост цен составил 6,39%.

В городе Кирсанове введён режим ЧС 0 Утром 19 октября в Кирсанове Тамбовской области произошла трагедия — взрыв бытового газа на четвёртом этаже многоквартирного дома. Инцидент случился в 4:55 по адресу: улица Коммунистическая, 29. В результате взрыва часть здания была разрушена, и возник пожар, который удалось локализовать спустя

В Тамбовской области предложили запретить продажу товаров с содержанием сжиженного газа несовершеннолетним 0 Комитет по законодательству Тамбовской областной думы выступил с инициативой введения нового закона, запрещающего продажу товаров с содержанием сжиженного углеводородного газа несовершеннолетним. Под действие запрета попадают такие товары, как газовые зажигалки и баллончики для их заправки. Как

Генерал-майор Иван Попов опроверг обвинения в зависимости от ставок и мошенничестве 0 Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что проведенная экспертиза в рамках его уголовного дела не выявила никаких зависимостей, включая предполагаемую тягу к ставкам на спортивные результаты, о которой заявляла сторона обвинения. Попов утверждает, что экспертиза опровергла

В Кирсанове произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, есть погибшие 0 Сегодня утром в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Коммунистическая, д. 29. Взрыв случился на четвертом этаже здания, вызвав разрушения. На место инцидента оперативно прибыли все экстренные службы. Пожар был локализован к 5:41

Максим Егоров проверил ход капитального ремонта Умётской агроинженерной школы 0 В ходе рабочей поездки глава Тамбовской области Максим Егоров посетил Умётскую агроинженерную школу имени Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова, чтобы лично проконтролировать реализацию программы капитального ремонта первого корпуса учебного заведения. Ремонтные работы на объекте начались в

Юридический институт ТГТУ отметил 30-летний юбилей 0 Юридический институт Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) отпраздновал своё 30-летие. На юбилейное торжество собрались представители органов власти, силовых структур, почётные юристы и выпускники института, которые оставили значимый след в профессиональной юридической среде

Арбитражный суд отказал Вячеславу Дрокову в восстановлении контроля над предприятием «Уваровохлеб» 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал Вячеславу Дрокову, бывшему акционеру предприятия «Уваровохлеб», в признании недействительной сделки по продаже его долей и восстановлении корпоративного контроля над компанией. Основной причиной отказа стал пропуск срока исковой давности, как указано в

В Тамбовской области в 2024 году проведут кадастровые работы на 16 тысячах объектов недвижимости 0 На еженедельном оперативном совещании под руководством Главы Тамбовской области Максима Егорова руководитель регионального управления Росреестра Татьяна Воякина представила планы по проведению кадастровых работ в 2024 году. Комплексные работы охватят 74 кадастровых квартала в Тамбове и Тамбовском