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» » Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман Поленков

Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман Поленков

Вчера, 18:14
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Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман ПоленковГлава города Моршанска Алексей Банников подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Роман Поленков. До этого назначения Поленков возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики в Правительстве Тамбовской области.

Алексей Банников занимал пост главы Моршанска с 2015 года. В 2020 году, после проведения конкурсной процедуры, он был переизбран на эту должность.

Фото: администрация города Моршанска
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