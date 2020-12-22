Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

Установлены цены на сахар и подсолнечное масло

Тамбов борется за звание самый привлекательный город

Родители просят ввести дистанционное обучение для школьников

Попал под запрет выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис

Возбуждено уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц администрации региона

Введены ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов

Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал

В Тамбовской области создали Центр управления регионом

Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан

» » В Моршанске избрали главу города

В Моршанске избрали главу города

Сегодня, 09:12
Комментариев: 0
Версия для печати
В Моршанске избрали главу города Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок. Его конкурентом был председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Михаил Ширшов.

Алексей Банников возглавляет городскую администрацию с 2015 года.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринском районе депутаты избрали главу

Глава города Рассказово переизбран на новый срок

В Моршанске чествовали 24 лучших выпускников

Избран новый глава города Тамбова

Рязанская городская Дума назначила главой администрации Олега Булекова

Исполняющим обязанности главы города Рассказово стал Алексей Колмаков



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В администрации города Тамбова прошло совещание с управляющими компаниями

Сегодня, 09:23
0
В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний.

В Моршанске избрали главу города

Сегодня, 09:12
0
Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок.

Городские власти хотят безвозмездно передать РПЦ очередное здание

Вчера, 12:37
0
В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».

Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля

Вчера, 09:31
0
В связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года.

Поставщики подняли цены с начала года на 180%

Вчера, 09:21
0
Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары.

Часть Донского сельсовета передадут городу Тамбову

Вчера, 09:10
0
Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.

Прокуратура потребовала расторгнуть контракт на полмиллиарда рублей

22 декабря 2020
0
ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

22 декабря 2020
0
Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.

В Котовске разваливается «Стул больших возможностей» купленный за 124 тыс. рублей

21 декабря 2020
0
Относительно недавно установленный в городском парке культуры и отдыха в городе Котовске «Стул больших возможностей» стал разваливаться на глазах - краска со стула слезла, спинка потрескалась, в целом, изделие находится в непотребном виде.

20 человек стали участниками программы «Учитель для России»

21 декабря 2020
0
В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».

Тамбовская ЦРБ дополнительно закупает кислород

21 декабря 2020
0
Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.

Временно закрылся троллейбусный маршрут

20 декабря 2020
0
Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.

До конца года планируют открыть движение по ул. Базарной

20 декабря 2020
0
Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года.

В Рассказове заменили более полукилометра ветхого водопровода

20 декабря 2020
0
В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода.

МЧС предупреждает: в регионе ожидается образование гололеда

19 декабря 2020
0
По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.

Численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек

19 декабря 2020
0
В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.

На Тамбовскую область надвигаются 20-градусные морозы

19 декабря 2020
0
В эти выходные в Тамбовской области ожидается снег и небольшой мороз, а вот уже на следующей неделе нас ждет серьезное похолодание.

В школах области разрешили проводить новогодние праздники

19 декабря 2020
0
Региональные власти приняли решение разрешить в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области проводить новогодние праздники.

Реку Студенец ожидают масштабные восстановительные работы

18 декабря 2020
0
Работы по расчистке русла реки Студенец планируют провести 2022-2023 годы, а проектные изыскания уже в следующем году.

В области подтвердился 15 651 случай заболевания коронавирусом

18 декабря 2020
0
Изо дня в день в Тамбовской области расчет количество заболевших коронавирусной инфекцией.

Установлены цены на сахар и подсолнечное масло

18 декабря 2020
0
Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. В частности розничная цена на сахар установлена в
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги