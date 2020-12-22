В администрации города Тамбова прошло совещание с управляющими компаниями 0 В администрации города Тамбова состоялась очередная встреча с представителями городских управляющих компаний.

В Моршанске избрали главу города 0 Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок.

Городские власти хотят безвозмездно передать РПЦ очередное здание 0 В ближайшее время депутаты Тамбовской городской Думы рассмотрят предложение администрации города о безвозмездной передаче нежилого здания по адресу: Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 83А в собственность «Тамбовской Епархии РПЦ».

Проект «Добрая точка» приостановит свою работу до февраля 0 В связи с проведением ремонтных работ в здании, где располагается проект «Добрая точка», учреждение приостанавливает свою работу до февраля 2021 года.

Поставщики подняли цены с начала года на 180% 0 Очередная торговая сеть – «Бегемот» подписала соглашение с региональными властями о стабилизации цен на основные продовольственные товары.

Часть Донского сельсовета передадут городу Тамбову 0 Для решения вопроса с водоснабжением микрорайона «Майский», который в настоящее время входит в состав Тамбовского района, территорию передадут городу Тамбову.

Прокуратура потребовала расторгнуть контракт на полмиллиарда рублей 0 ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» заключил с ООО «Тамбовский асфальт» контракт на ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов на участке км 368+000 – км 377+000. Стоимость контракта превышает 500 млн рублей.

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета 0 Заведующий центром здоровья ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени Бабенко», кандидат медицинских наук, Юрий Говша предупредил жителей Тамбовской области об опасности лечения по советам в интернете.

В Котовске разваливается «Стул больших возможностей» купленный за 124 тыс. рублей 0 Относительно недавно установленный в городском парке культуры и отдыха в городе Котовске «Стул больших возможностей» стал разваливаться на глазах - краска со стула слезла, спинка потрескалась, в целом, изделие находится в непотребном виде.

20 человек стали участниками программы «Учитель для России» 0 В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».

Тамбовская ЦРБ дополнительно закупает кислород 0 Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.

Временно закрылся троллейбусный маршрут 0 Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.

До конца года планируют открыть движение по ул. Базарной 0 Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года.

В Рассказове заменили более полукилометра ветхого водопровода 0 В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода.

МЧС предупреждает: в регионе ожидается образование гололеда 0 По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.

Численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек 0 В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.

На Тамбовскую область надвигаются 20-градусные морозы 0 В эти выходные в Тамбовской области ожидается снег и небольшой мороз, а вот уже на следующей неделе нас ждет серьезное похолодание.

В школах области разрешили проводить новогодние праздники 0 Региональные власти приняли решение разрешить в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области проводить новогодние праздники.

Реку Студенец ожидают масштабные восстановительные работы 0 Работы по расчистке русла реки Студенец планируют провести 2022-2023 годы, а проектные изыскания уже в следующем году.

В области подтвердился 15 651 случай заболевания коронавирусом 0 Изо дня в день в Тамбовской области расчет количество заболевших коронавирусной инфекцией.