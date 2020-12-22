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В Моршанске избрали главу города
Сегодня, 09:12
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Вчера в Моршанске депутаты местного совета избрали главу города, им в очередной раз стал Алексей Банников, который был переизбран на новый срок. Его конкурентом был председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Михаил Ширшов.
Алексей Банников возглавляет городскую администрацию с 2015 года.
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