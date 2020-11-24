Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал

В Тамбовской области создали Центр управления регионом

Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан

Депутаты-«Родинцы» создали внепартийную группу

В Тамбовской области все активнее применяют «лечение по телефону»

Внимание: обязательный режим самоизоляции продлен до 3 декабря

После общественной кампании продолжаются разбирательства в сфере дорожного строительства

С начала года привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства

Глава Тамбова предложила повысить тарифы на коммунальные услуги

Джамала Шамояна приговорили к 6 годам колонии

В Тамбовской области пожилых людей посадили на самоизоляцию

» » Глава города Рассказово переизбран на новый срок

Глава города Рассказово переизбран на новый срок

Вчера, 14:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава города Рассказово переизбран на новый срок Глава города Рассказово Алексей Колмаков переизбран на новый срок, решение было принято на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов. Руководит городом с 2010 года. До прихода в органы местного самоуправления занимал должность начальника Управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области.

Алексей Николаевич - доктор экономических наук, профессор по кафедре менеджмента, имеет профессиональную переподготовку РАГС при Президенте РФ по программе "Управление развитием региона".
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Алексей Колмаков пошел на второй срок

Главой Пичаевского района стал сельский учитель

В Рассказово открылся новый стадион

1 октября в Рассказово откроется новый стадион

Алексей Колмаков избран новым главой города Рассказово

Исполняющим обязанности главы города Рассказово стал Алексей Колмаков



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Глава города Рассказово переизбран на новый срок

Вчера, 14:58
0
Глава города Рассказово Алексей Колмаков переизбран на новый срок, решение было принято на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар

Вчера, 14:44
0
Сегодня ночью ушел из жизни ветеран ВОВ, Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар, ему было 102 года.

Уволился очередной заместитель главы администрации города Тамбова

Вчера, 14:39
0
Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по вопросам социальной политики Ольга Дронова написала заявление об уходе по собственному желанию.

Как проверить объект недвижимости на юридическую чистоту

Вчера, 13:17
0
За первое полугодие 2020 года резко возросло число преступлений, связанных с объектами недвижимости. Причем большинство случаев мошенничества касается вторичного рынка, число таких фактов за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом.

Горожане и депутаты просят сохранить тамбовский троллейбус

24 ноября 2020
0
Похоже тамбовский троллейбус доживает последние дни. Если до 2010 года троллейбус оставался одним из основных видов транспорта в областном центре, сегодня на линию выходит менее 20 единиц.

В Тамбовской области на трассе перевернулась маршрутка

24 ноября 2020
0
Сегодня утром на трассе в Моршанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта.

Дрифтеры испортили городской каток

24 ноября 2020
0
Совсем недавно городские службы провели работу по созданию городского катка за Тезиковым мостом.

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал

24 ноября 2020
0
Автовокзал «Тамбов», который располагается на улице Киквидзе, официально прекратил работу, соответствующий приказ подписал начальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Наталия Макаревич назначена вице-губернатором

23 ноября 2020
0
Бывшая глава города Тамбова Наталия Макаревич пошла на повышение, она была назначена и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина.

Сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове

23 ноября 2020
0
В связи с необходимостью проведения плановых работ на объектах электросетевого хозяйства сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь

23 ноября 2020
0
На Тамбовскую область надвигаются осадки в виде мокрого снега с дождем, такая погода будет на протяжении нескольких дней.

В Мичуринске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки

22 ноября 2020
0
Многодетным семьям в 2016 году администрацией города Мичуринска были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, но как оказалось они не пригодны для целевого назначения.

Завершилась первая в России «Территория смыслов» в региональном формате

22 ноября 2020
0
В Тамбовской области на базе отдыха ТГУ имени Г.Р. Державина «Галдым» завершил работу региональный этап Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Жителей Тамбовской области ждет потепление

22 ноября 2020
0
В Тамбовскую область после морозов придёт потепление. Уже на следующей неделе столбик термометра поднимется до +1 градуса.

В Бондарском районе с нарушениями хранили опасные отходы

22 ноября 2020
0
Прокуратура выявила серьезные нарушения при хранении опасных отходов в Бондарском районе.

Префектура «Олимпийский парк» выдвинула администрации 10 пунктов

21 ноября 2020
0
Вчера в администрации города Тамбова прошло совещание с участием представителей префектуры «Олимпийский парк».

В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции

21 ноября 2020
0
Сотрудники муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» продолжают работу по демонтажу самовольных рекламных конструкций в городе Тамбове. В частности, была демонтирована конструкция (рекламный щит) на бульваре Энтузиастов.

На несколько дней перекроют улицу Гастелло

21 ноября 2020
0
В период с 26 по 29 ноября в городе Тамбове будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гастелло на участке от переулка Летного до улицы Районной.

В Тамбовской области создали Центр управления регионом

20 ноября 2020
0
При участии АНО «Диалог» в городе Тамбове открыли Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься работой с обращениями жителей по различным вопросам и обеспечивать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления власти.

В Тамбове перенесут остановку общественного транспорта на ул. Гагарина

20 ноября 2020
0
В связи с организацией светофорного регулирования на пересечении улицы им. Юрия Гагарина и переулка Ново-рубежный в городе Тамбове будет перенесена остановка общественного транспорта.

Завершается период дистанционного обучения

20 ноября 2020
0
В городе Тамбове с 23 ноября завершается период дистанционного обучения для учащихся с 5 по 8 классы.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги