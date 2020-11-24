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Глава города Рассказово переизбран на новый срок
Вчера, 14:58
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Глава города Рассказово Алексей Колмаков переизбран на новый срок, решение было принято на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов. Руководит городом с 2010 года. До прихода в органы местного самоуправления занимал должность начальника Управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области.
Алексей Николаевич - доктор экономических наук, профессор по кафедре менеджмента, имеет профессиональную переподготовку РАГС при Президенте РФ по программе "Управление развитием региона".
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