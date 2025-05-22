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Ограничения движения и меры безопасности в связи с забегом

Сегодня, 08:57
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Ограничения движения и меры безопасности в связи с забегом В связи с проведением IX Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Тамбове 24 мая 2025 года в городе вводится ряд временных ограничений на движение и парковку транспорта. Эти меры призваны обеспечить безопасность участников массового спортивного мероприятия и организованность проведения забега.

Уже с 22:00 23 мая будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта на отдельных участках улиц. В частности, ограничения затронут улицу Мичуринскую — от дома № 244 до улицы Агапкина, а также Селезневскую улицу — от улицы Пахотной до Агапкина. Парковка будет запрещена по обеим сторонам проезжей части.

Начиная с 7:00 утра 24 мая движение транспорта будет полностью перекрыто на вышеуказанных участках улиц Мичуринская и Селезневская. На всём протяжении маршрута полумарафона — от улицы Январской до Агапкина по Мичуринской и от Пахотной до Агапкина по Селезневской — установят пешеходные ограждения, чтобы исключить несанкционированный выход на проезжую часть и обеспечить безопасность бегунов.

Дополнительно с этого же времени — 7:00 24 мая — по всему городу будет запрещено движение транзитного транспорта, а также автомобилей, перевозящих опасные, взрывчатые и ядовитые грузы.

Власти города просят водителей заранее планировать маршруты движения, учитывать ограничения и соблюдать требования сотрудников дорожных служб и правоохранительных органов, задействованных в обеспечении порядка во время проведения полумарафона.
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Ограничения движения и меры безопасности в связи с забегом

Сегодня, 08:57
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