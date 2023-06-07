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В Тамбове ограничат движение транспорта
Сегодня, 14:27
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В связи с проведением XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова (6+), в городе Тамбове будут введены ограничения для водителей с 9 по 10 июня.
С 9 июня, начиная с 22:00, и до завершения мероприятия 10 июня, будет запрещена остановка транспортных средств на следующих участках улиц:
Сергея Рахманинова от Советской до улицы Набережной;
Советская от улицы М. Горького до Московской;
Интернациональная от улицы Базарной до Советской;
К. Маркса от улицы Октябрьской до М. Горького;
Набережная от улицы Лермонтовской до Ленинградской;
проезд с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области от улицы Интернациональной до М. Горького.
С 10 июня с 16:00 и до окончания мероприятия будет действовать запрет на движение транспорта по следующим улицам:
Сергея Рахманинова от улицы Советской до Набережной;
Советская от улицы М. Горького до Московской;
Интернациональная от улицы Базарной до Советской;
проезд с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области от Интернациональной до улицы М. Горького;
Карла Маркса от улицы М. Горького до Октябрьской.
На время проведения мероприятий будут использоваться временные дорожные знаки и соответствующие им средства регулирования дорожного движения.
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