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В Тамбове запретили движение транспорта по некоторым участкам улиц
Сегодня, 09:14
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В Тамбове в связи с проведением строительных и аварийно-восстановительных работ вводятся ограничения на движение автотранспорта на нескольких улицах.
С 21 июня по 31 июля ООО "Химтехстрой" проводит строительно-монтажные работы, в связи с чем запрещено движение автотранспорта в следующих местах:
На улице Подгорной, в районе дома №96 на улице Мичуринской.
На съезде с улицы Мичуринской, между домами №98 и №102 на улице Мичуринской.
На съезде с улицы Мичуринской, к зданию №88А.
С 21 июня по 7 июля муниципальное предприятие "Цнинский хозяйственный центр" проводит аварийно-восстановительные работы на коллекторе. В связи с этим запрещено движение транспорта в районе дома №37 микрорайона Северный поселка Строитель.
Планируйте маршруты заранее: изучите альтернативные пути для объезда мест проведения работ.
Учитывайте временные ограничения: Обращайте внимание на даты проведения работ, чтобы избежать неожиданных задержек.
Соблюдайте временные знаки и указания: В местах проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и ограждения. Соблюдайте их для собственной безопасности и безопасности рабочих.
Информация о данных ограничениях важна для всех участников дорожного движения в Тамбове. Планирование маршрутов с учетом временных ограничений поможет избежать неприятных сюрпризов на дороге.
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