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В Тамбове ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня защитника Отечества
Сегодня, 08:30
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В Тамбове 22 и 23 февраля временно ограничат движение транспорта для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.
С 22:00 22 февраля до окончания торжеств 23 февраля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках:
- улица Чичканова – от Тулиновского проезда до разворотного кольца общественного транспорта,
- разворотное кольцо общественного транспорта на Чичканова,
- Тулиновский проезд – от улицы Чичканова до въезда на Воздвиженское кладбище.
Ограничения не коснутся транспорта участников мероприятия.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать изменения в организации движения.
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