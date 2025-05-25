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В Тамбовской области запустят "Экотехнопарк Центральный" — инвестпроект стоимостью 4,3 млрд рублей

Сегодня, 09:30
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В Тамбовской области запустят "Экотехнопарк Центральный" — инвестпроект стоимостью 4,3 млрд рублейВо второй половине 2025 года в Тамбовской области стартует масштабный инвестиционный проект по созданию современного полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с полноценной инфраструктурой для их сортировки, переработки и утилизации. Новый комплекс под названием «Экотехнопарк Центральный» станет ключевым элементом в реализации национальной экологической повестки, направленной на полную обработку и снижение захоронения мусора.

Общий объем инвестиций в проект составит 4,3 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда планируется привлечь в виде льготного займа от ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Именно эта организация готова профинансировать первый этап строительства нового объекта.

Комплекс будет рассчитан на приём и обработку до 260 тысяч тонн отходов в год. Из них 120 тысяч тонн будут утилизироваться через компостирование органических фракций и превращение твёрдых компонентов в RDF-топливо — плотные прессованные брикеты, которые могут использоваться в промышленности в качестве альтернативного энергетического ресурса.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев подчеркнул важность проекта для достижения целей нацпроекта: «Новый объект позволит региону достичь показателей национального проекта по стопроцентной обработке и снижению захоронения отходов».

В отличие от соседней Воронежской области, где попытки создания подобного комплекса были отложены из-за отсутствия стабильного спроса на RDF-топливо и проблем с внедрением раздельного сбора отходов, Тамбовская область делает ставку на комплексный подход. Предусмотрено как техническое оснащение для высокоэффективной сортировки, так и инфраструктура для утилизации органики, что делает проект уникальным для региона.

Однако успешность экотехнопарка будет во многом зависеть от готовности жителей к раздельному сбору мусора. Опыт соседних регионов показывает: если органика смешивается с пластиком и стеклом, компостирование становится невозможным. Эффективная информационная кампания и поддержка со стороны региональных операторов станут важными условиями для устойчивой работы комплекса.

Таким образом, «Экотехнопарк Центральный» не только станет значимым инфраструктурным объектом, но и может стать примером устойчивой экологической трансформации для других субъектов России.
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