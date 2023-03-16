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Экотехнопарк "Центральный" презентовали на международной выставке WASMA 2023
Сегодня, 12:37
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Проект тамбовского экотехнопарка «Центральный» презентовали на международной вставке WASMA 2023, которая прошла в Москве с 14 по 16 марта при поддержке ППК РЭО. Представители инвестора - АО "Тамбовская сетевая компания" - рассказали о технологиях, которые будут использоваться при утилизации отходов на территории будущего экотехнопарка.
В частности на объекте планируют организовать производство RDF-топлива, а также полимерных и песчано-полимерных изделий, например, канализационных труб, колодцев, люков, а также тротуарной плитки и бордюрного камня. Планируется, что после введения в эксплуатацию экотехнопарка доля вторичной переработки в Тамбовской области будет достигать почти 80%, в то время как сейчас на действующих сортировках отбирается примерно 5% вторсырья.
Мощность завода по обработке и утилизации ТКО в составе экотехнопарка запланирована в размере 200 тысяч тонн в год, срок его эксплуатации - не менее 25 лет.
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