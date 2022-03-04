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Многие сельчане выразили поддержку экотехнопарка
Сегодня, 09:40
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На днях в Дегтянском сельском совете прошли публичные слушания, связанные со строительством экотехнопарка «Центральный».
К единому мнению местные жители не пришли, но большинство сельчан поддержали проект, пишет портал «Блокнот Тамбов».
«Пополнение местного бюджета и развитие сельсовета и всего района в целом за счёт появления новых рабочих мест и налогов», - такой был основной аргумент сторонников проекта.
Экотехнопарк «Центральный» признан приоритетным для Тамбовской области инвестиционным проектом.
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