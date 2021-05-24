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В Сосновском районе пытаются сорвать строительство экотехнопарка
Вчера была зафиксирована очередная попытка несанкционированного проникновения на территорию, на которой предполагается строительство экотехнопарка «Центральный», - сообщает "ПроТамбов". На территории в Сосновском районе были замечены посторонние лица, прибывшие на автомобиле Mitsubishi Outlander.
По информации регионального оператора прибывшие лица без согласования попытались провести земляные работы. Ранее на этой машине был замечен владелец мусорных полигонов Роман Герасимов, которые эксплуатирует ООО «КомЭк». Также Роман Герасимов участвует в протестных акциях против строительства экотехнопарка «Центральный».
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