В Сосновском районе со скандалом проходят слушания по переводу земли Комментариев: 0



Несмотря на то, что на обсуждение был вынесен исключительно вопрос изменения категории земли, а не строительства объекта, некоторые участники мероприятия решили фактически устроить скандал.



Самым активным оказался руководитель мусорного полигона под Тамбовом Герасимов Роман Александрович, который относительно недавно прописался в сельском совете.



Роман Александрович выступая на слушаниях, говорил про «огромную свалку» и «мусор под окнами». При этом он сам владеет самым большим мусорным полигоном, который находится у дороги «Северный обход города Тамбова», буквально в паре километрах от жилой застройки.



Мнение жителей сельсовета разделилось, кто-то поддержал перевод земли, кто-то выступил против.



Фото – «ПроТамбов» 12 и 13 апреля в населённых пунктах Дегтянского сельского совета Сосновского района проходят общественные обсуждения по вопросу внесений изменений в генеральный план сельсовета. Основные дебаты разгорелись вокруг предложения перевести земельный участок из сельхозназначения в промышленную зону для последующего строительства «Экотехнопарка Центральный».Несмотря на то, что на обсуждение был вынесен исключительно вопрос изменения категории земли, а не строительства объекта, некоторые участники мероприятия решили фактически устроить скандал.Самым активным оказался руководитель мусорного полигона под Тамбовом Герасимов Роман Александрович, который относительно недавно прописался в сельском совете.Роман Александрович выступая на слушаниях, говорил про «огромную свалку» и «мусор под окнами». При этом он сам владеет самым большим мусорным полигоном, который находится у дороги «Северный обход города Тамбова», буквально в паре километрах от жилой застройки.Мнение жителей сельсовета разделилось, кто-то поддержал перевод земли, кто-то выступил против.Фото – «ПроТамбов»



