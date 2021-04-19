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Экотехнопарк «Центральный» - приоритетный проект Тамбовской области
Вчера, 21:12
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На заседании межведомственного совета по инвестиционной политике при администрации Тамбовской области было принято решение признать проект строительства экотехнопарка «Центральный» приоритетным проектом региона.
Экотехнопарк «Центральный» - современный комплекс, включающий полный цикл обращения с ТКО планируют построить в Сосновском районе. Проект даст 200 новых рабочих мест, со среднемесячной зарплатой около 30 тысяч рублей.
Размер инвестиций, вложенных в Сосновский район, превысит 2 млрд рублей.
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