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Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть раз

Вчера, 14:29
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Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть разРегиональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» представил проект экотехнопарка «Центральный» на территории Сосновского района.

В проект входит: мусоросортировочный завод, цех для производства печного топлива, полигон и другие объекты. На сортировку будет отправляться 100% всех отходов, а более 80% из них - на вторичную переработку. Таким образом, процент захоронения коммунальных отходов может снизиться почти в шесть раз.

Проект не требует отдельной инвестиционной программы, строительство будет осуществляться за счет привлекаемых региональным оператором кредитных средств, возмещаемых в течение срока окупаемости 4,92 года за счет амортизации.
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