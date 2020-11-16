|
Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть раз
Вчера, 14:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» представил проект экотехнопарка «Центральный» на территории Сосновского района.
В проект входит: мусоросортировочный завод, цех для производства печного топлива, полигон и другие объекты. На сортировку будет отправляться 100% всех отходов, а более 80% из них - на вторичную переработку. Таким образом, процент захоронения коммунальных отходов может снизиться почти в шесть раз.
Проект не требует отдельной инвестиционной программы, строительство будет осуществляться за счет привлекаемых региональным оператором кредитных средств, возмещаемых в течение срока окупаемости 4,92 года за счет амортизации.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.