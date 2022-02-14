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Жители Сосновского района поддержали строительство экотехнопарка «Центральный»

Сегодня, 09:59
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Жители Сосновского района поддержали строительство экотехнопарка «Центральный»Жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение в поддержку строительства экотехнопарка «Центральный», который хотят построить на территории Дегтянского сельсовета.

На видео местные жители уверены, что экотехнопарк вдохнёт в село новую жизнь: у людей появится работа и больше не нужно будет уезжать на заработки в Тамбов или другие регионы. Всего планируется создать более 400 новых рабочих мест со средней заработной платой в 35 тыс. руб.
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