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При строительстве экотехнопарка планируется применение передовых технологий
Сегодня, 08:25
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Недавно делегация АО «ТСК» встретились с руководством крупнейшего в восточной Европе комплекса по переработке отходов «Восток» группы компаний «Эколайн», который располагается в Московской области. На нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов достигает 75%.
Основная задача поездки обмен передовым опытом в преддверии строительства в нашем регионе современного экотехнопарка «Центральный». Планируется, что доля вторичной переработки отходов на нашем заводе будет достигать 80%, в частности будет организовано производство песчано-полимерных изделий и RDF-топлива.
В настоящее время завершается подготовка проектно-сметной документации.
Фото – «ПроТамбов»
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