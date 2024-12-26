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Тамбовская область вошла в топ-15 «Зелёного рейтинга» РЭО за 2024 год
Сегодня, 08:40
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Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги экологической деятельности регионов за 2024 год. В ежегодном «Зелёном рейтинге» Тамбовская область заняла 15-е место, обогнав многие субъекты РФ, включая соседние регионы Черноземья.
Лидерами рейтинга стали Москва и Московская область, а также Тульская и Нижегородская области. Из регионов Черноземья лучшую позицию заняла Липецкая область, занявшая 5-е место. Курская область расположилась на 14-й строчке, а Воронежская и Белгородская области не вошли в список лидеров.
При составлении рейтинга регионы оценивались по восьми критериям, включая:
- строительство и доступность инфраструктуры для обращения с ТКО;
- охват населения раздельным сбором отходов (РСО);
- динамику переработки и утилизации отходов;
- соответствие территориальной схемы федеральным требованиям;
- удовлетворённость населения предоставляемыми услугами.
В Тамбовской области практика раздельного сбора отходов активно развивается с момента назначения региональным оператором АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) более четырёх лет назад. Для этого в регионе установлены специальные жёлтые контейнеры для раздельного сбора мусора.
Кроме того, «Тамбовская сетевая компания» проводит регулярные экологические акции, образовательные мероприятия и разъяснительную работу среди населения, способствуя повышению уровня экологической осведомлённости. Такой подход позволил региону войти в число лидеров рейтинга.
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