|
Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах
Вчера, 09:22
Комментариев: 0
Версия для печати
В рейтинге регионов по состоянию рынка труда за 2022 год Тамбовская область заняла 55-е место. Это исследование было проведено по заказу агентства РИА Новости. При оценке данного рейтинга специалисты проанализировали восемь ключевых показателей, отражающих общую ситуацию в рассматриваемом регионе, включая средние заработные платы, уровень занятости, условия труда, а также потенциал данного рынка.
Наивысшие результаты в этом рейтинге продемонстрировали Москва и Санкт-Петербург, набравшие, соответственно, 97,9 и 95,2 рейтинговых балла из максимально возможных 100. Третье место заняла Московская область со счетом 86,6 баллов. В этих регионах наблюдается высокий уровень социально-экономического развития, высокие заработные платы и низкая безработица.
Среди регионов Черноземья Тамбовская область оказалась на самом нижнем уровне в данном рейтинге по рынку труда. Воронежская область заняла наиболее высокую позицию, расположившись на 18-м месте. Белгородская область следует на 22-й позиции, Липецкая на 33-й, Курская на 35-й, а Орловская на 50-й.
Фото: norma.uz
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.