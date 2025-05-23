Компания «Авиапром» судится с властями Тамбовской области из-за расторжения контракта на реконструкцию филармонии Комментариев: 0



Контракт, заключённый в июне 2024 года, предусматривал выполнение проектно-сметной документации с учётом новых требований и получение положительного заключения государственной экспертизы в срок до 29 августа того же года. Сумма сделки, определённая по итогам конкурсных торгов, составила 17 миллионов рублей.



Однако обязательства со стороны подрядчика не были выполнены в установленный срок. По информации профильного министерства, в январе 2025 года специальная комиссия пришла к выводу, что проект, подготовленный «Авиапромом», не соответствует техническим и нормативным требованиям. Этот вывод был подтверждён и отрицательным заключением государственной экспертизы. В результате в марте региональные власти приняли решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.



АО «Авиапром» не согласилось с таким решением. 4 апреля 2025 года компания направила исковое заявление в арбитражный суд с требованием признать действия министерства незаконными и отменить отказ от исполнения контракта.



Ситуация вокруг проекта реконструкции филармонии в Тамбове остаётся напряжённой: объект имеет большое культурное значение для региона, а затяжные проектные споры могут затормозить начало строительных работ. Судебное разбирательство должно пролить свет на степень ответственности подрядчика и обоснованность претензий со стороны заказчика. Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает спор между московской научно-проектной компанией АО «Авиапром» и региональным министерством градостроительства и архитектуры. Предметом судебного разбирательства стало решение областного ведомства об одностороннем расторжении контракта, заключённого на корректировку проекта реконструкции Концертного зала Тамбовской филармонии. Предварительное заседание по делу назначено на 2 июня.Контракт, заключённый в июне 2024 года, предусматривал выполнение проектно-сметной документации с учётом новых требований и получение положительного заключения государственной экспертизы в срок до 29 августа того же года. Сумма сделки, определённая по итогам конкурсных торгов, составила 17 миллионов рублей.Однако обязательства со стороны подрядчика не были выполнены в установленный срок. По информации профильного министерства, в январе 2025 года специальная комиссия пришла к выводу, что проект, подготовленный «Авиапромом», не соответствует техническим и нормативным требованиям. Этот вывод был подтверждён и отрицательным заключением государственной экспертизы. В результате в марте региональные власти приняли решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.АО «Авиапром» не согласилось с таким решением. 4 апреля 2025 года компания направила исковое заявление в арбитражный суд с требованием признать действия министерства незаконными и отменить отказ от исполнения контракта.Ситуация вокруг проекта реконструкции филармонии в Тамбове остаётся напряжённой: объект имеет большое культурное значение для региона, а затяжные проектные споры могут затормозить начало строительных работ. Судебное разбирательство должно пролить свет на степень ответственности подрядчика и обоснованность претензий со стороны заказчика.



