Бывший министр здравоохранения Тамбовской области оправдан по делу о браконьерстве Комментариев: 0



Следствие, инициированное в начале 2024 года управлением МВД по Тамбовской области, установило, что в феврале того же года на территории Первомайского округа была незаконно добыта, переработана и перевезена туша европейской косули. При этом злоумышленники использовали механизированный транспорт. Размер нанесённого ущерба оценили в 40 тысяч рублей — именно такую сумму озвучили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.



Во время досмотра транспортного средства, в котором находился господин Овчинников, полицейские обнаружили останки убитого животного. Тогда же между бывшим чиновником и правоохранителями произошёл конфликт, который стал катализатором его последующего ухода с должности. Несмотря на это, сам Овчинников с самого начала настаивал на своей непричастности к факту незаконной охоты.



Следует отметить, что ранее, весной 2024 года, мировой суд уже вынес в отношении экс-министра решение о лишении его права на хранение и ношение оружия сроком на девять месяцев. Причиной послужило нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, предусмотренное частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ. Первомайский районный суд Тамбовской области завершил рассмотрение резонансного уголовного дела о незаконной охоте, одним из фигурантов которого стал бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Овчинников. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что двое из трёх подсудимых были признаны виновными и получили штрафы в размере 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Третий участник процесса, как подтвердили в прокуратуре, был оправдан за отсутствием состава преступления. По сведениям издания «Ъ-Черноземье», речь идёт именно об Алексее Овчинникове.Следствие, инициированное в начале 2024 года управлением МВД по Тамбовской области, установило, что в феврале того же года на территории Первомайского округа была незаконно добыта, переработана и перевезена туша европейской косули. При этом злоумышленники использовали механизированный транспорт. Размер нанесённого ущерба оценили в 40 тысяч рублей — именно такую сумму озвучили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.Во время досмотра транспортного средства, в котором находился господин Овчинников, полицейские обнаружили останки убитого животного. Тогда же между бывшим чиновником и правоохранителями произошёл конфликт, который стал катализатором его последующего ухода с должности. Несмотря на это, сам Овчинников с самого начала настаивал на своей непричастности к факту незаконной охоты.Следует отметить, что ранее, весной 2024 года, мировой суд уже вынес в отношении экс-министра решение о лишении его права на хранение и ношение оружия сроком на девять месяцев. Причиной послужило нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, предусмотренное частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ.



