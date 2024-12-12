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» » В Тамбовской области вынесли приговор по делу о присвоении 60 миллионов рублей за поставки газа

В Тамбовской области вынесли приговор по делу о присвоении 60 миллионов рублей за поставки газа

Вчера, 14:42
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Первомайский районный суд Тамбовской области вынес приговор в отношении бывшего учредителя ООО «Птэк» Нвера Варданяна и экс-гендиректора ООО «Интэко» Алексея Сухорукова. Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и организации преступления, связанного с присвоением 60 миллионов рублей, предназначенных для оплаты поставок газа (ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Суд назначил Нверу Варданяну наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Алексей Сухоруков получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Смягчение наказания стало возможным благодаря полному признанию вины фигурантами и их ходатайству о рассмотрении дела в особом порядке.

Следствие установило, что с августа 2021 года по март 2023 года компании «Птэк» и «Интэко», под руководством осужденных, не перечислили поставщику газа 60 миллионов рублей, полученных от потребителей за тепло и горячую воду. Вместо этого средства использовались в личных целях, включая переводы на счета, связанные с аффилированными организациями, что нанесло серьёзный ущерб поставщику ресурсов.

В прокуратуре Тамбовской области подтвердили сотрудничество обвиняемых со следствием и полное признание ими вины.

Этот случай стал важным прецедентом для региона и вызвал широкий общественный резонанс. Он подчёркивает необходимость усиления контроля за деятельностью ресурсоснабжающих организаций для предотвращения подобных преступлений в будущем.
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