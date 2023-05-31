Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами Комментариев: 0



По решению суда, установлено и подтверждено, что Громов, бывший вице-губернатор, ответственный за государственные закупки в регионе, и фактический руководитель компании "Дистрибьюция", сознательно заключили более 100 договоров на поставку товаров для дошкольных учреждений без проведения конкурентных процедур в 2020 году. Общая сумма выделенных бюджетных средств составила около 24 миллионов рублей в рамках национальных проектов.



Хотя компания не выполнила своих обязательств по некоторым из этих договоров, при содействии Громова оплата за них была произведена полностью. Позднее, фактический руководитель "Дистрибьюции" похитил более 5 миллионов рублей, полученных по этим договорам.



Суд вынес приговор, в соответствии с которым Владимиру Громову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а Оксане Бабкиной — наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Владимир Громов и Оксана Бабкина были признаны виновными в совершении преступлений. Громов был признан виновным по части 2 статьи 285 УК РФ, которая касается злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ. Бабкина была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ, которая относится к мошенничеству в особо крупном размере.По решению суда, установлено и подтверждено, что Громов, бывший вице-губернатор, ответственный за государственные закупки в регионе, и фактический руководитель компании "Дистрибьюция", сознательно заключили более 100 договоров на поставку товаров для дошкольных учреждений без проведения конкурентных процедур в 2020 году. Общая сумма выделенных бюджетных средств составила около 24 миллионов рублей в рамках национальных проектов.Хотя компания не выполнила своих обязательств по некоторым из этих договоров, при содействии Громова оплата за них была произведена полностью. Позднее, фактический руководитель "Дистрибьюции" похитил более 5 миллионов рублей, полученных по этим договорам.Суд вынес приговор, в соответствии с которым Владимиру Громову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а Оксане Бабкиной — наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



