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Владимир Громов уволился по собственному желанию
Задержанный и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию.
В октябре прошлого года в рабочем кабинете Громова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке имущества в детские сады Тамбовской области, а 11 января 2022 года его задержали.
В уголовном деле фигурирует компания «Дистрибьюция», которая недопоставила имущества на миллионы рублей в дошкольные образовательные учреждения.
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Задержанный и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию.
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