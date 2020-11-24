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Уволился очередной заместитель главы администрации города Тамбова
Вчера, 14:39
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Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по вопросам социальной политики Ольга Дронова написала заявление об уходе по собственному желанию. Ранее из администрации города уволилась Кристина Четырина.
Кристина Четырина и Ольга Дронова пришли вместе с командой Н.В. Макаревич.
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