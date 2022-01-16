В области разработают Стратегию развития ТОС 0 В рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления.

В администрации Котовска прошли очередные обыски 0 Вчера в администрации города Котовска сотрудники правоохранительных органов провели очередные обыски, теперь в рамках уголовного дела о реконструкции местного парка культуры и отдыха. В кабинетах чиновников проводили изъятие документов, а также опрашивали сотрудников.

В «Тамбовском Артеке» стартовала первая смена 0 На прошедших выходных в спортивно-оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» стартовала первая смена, участниками которой стали 130 спортсменов региона

В Тамбове открылся единый бухгалтерский центр 0 На средства бюджетного гранта в Тамбове открылся единый бухгалтерский центр для НКО, где представители некоммерческого сектора могут получить помощь по оптимизации расходов или бухгалтерское сопровождение.

В Тамбовской области предложили отменить QR-коды 0 На этой неделе кабинет министров вместе со спикером Государственной Думы решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, мол, прежний законопроект не соответствует новому штамму коронавируса.

В Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника 0 На днях в Тамбове обокрали церковь святителя Феофана Затворника на улице Комиссара Московского. Злоумышленик проник в церковь, выдавив пластиковое окно, и украл 30 тысяч рублей и ящик для пожертвования.

В Тамбовской области прогнозируются осадки 0 Сегодня в Тамбовской области ожидаются осадки. Снег пройдёт и на следующей неделе, столбик термометра при этом может опуститься до -15 градусов.

В Тамбовской области ожидается рост заболеваемости коронавирусом 0 На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была поднята тема необходимости ускорения вакцинации на фоне возможного роста заболеваемости.

Область намерена забрать городской стадион «Спартак» 0 Врио главы администрации региона Максим Егоров заявил журналистам, что область планирует создать футбольную команду для выступлений в Футбольной национальной лиге, а также забрать городской стадион «Спартак».

Работа аэропорта «Тамбов» была приостановлена 0 Вчера из-за погодных условий до субботы отменил прием и отправку всех самолетов аэропорт «Тамбов». Было задержано на сутки шесть рейсов.

Бюджет Тамбова увеличился на 565,6 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы согласовали изменения в бюджет города. Изменения затронули и доходную и расходную часть казны. Увеличение доходной части связано с выделением дополнительных межбюджетных трансфертов на сумму 565,6 млн рублей.

В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО 0 В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Два человека погибли в ДТП в Рассказовском районе 0 По факту гибели двух пассажиров Lada Priora в результате ДТП на трассе в Рассказовском районе сотрудниками правоохранительных органов организована проверка. На трассе «Тамбов-Пенза» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, где столкнулся с фурой

Пожар на центральном рынке оперативно потушен 0 11 января загорелся склад с вещами на центральном рынке в Тамбове. Сообщение о возгорании поступило в 12:03 и уже в 12.43 пожар был локализован, а потом и потушен.

Задержан вице-губернатор Владимир Громов 0 Вчера был задержан заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов в рамках уголовного дела о мошенничестве. Осенью прошлого года в его кабинете прошел обыск по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.

Жители Тамбова: «Ни пройти, ни проехать» 0 Жители города Тамбова продолжают жаловаться на плохую уборку общественных территорий в областном центре. «Ни пройти, ни проехать», - так чаще всего комментируют ситуацию, сложившуюся в Тамбове. Кто-то выражает недовольство, что по тротуарам сложно пройти, большинство не очищены от снега и льда,

В администрации области появился департамент туризма 0 В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.

Жители области: машины «скорой» помощи разваливаются на глазах 0 Жители Тамбовской области, особенно сельчане, продолжают жаловаться на сферу здравоохранения. Кто-то пишет про невозможность оказания должной полеативной помощи, а где-то существуют проблемы с машинами «скорой помощи».

В Инжавинском районе сорвали сроки капремонта школы 0 По поручению администрации области создана специальная комиссия, которая будет расследовать причины срыва сроков капитального ремонта школы в Инжавинском районе. Стоимость проекта 38 млн руб., было освоено подрядчиком 35 млн.

Горожане: «Тамбов — не место для увековечения махрового черносотенца» 0 Продолжаются бурные дискуссии вокруг предложения установить в Тамбове памятник Владимиру Федоровичу фон дер Лауницу, управлявшим Тамбовской губернией в 1902-1905 годах. Большинство горожан выступают против данной инициативы. Во время своего правления «старый солдат царя» запомнился крайне жёсткими